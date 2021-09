Postoje neke prilike u kojima bi odjeća trebala biti prikladna, poput vjenčanja kada nitko osim mladenke ne bi trebao nositi bijelo ili sprovoda kada ožalošćeni obično nose crninu ili pak žarke boje jer žele slaviti život pokojnika.

Bez obzira na boju odjeće, na sprovodu definitivno ne očekujete vidjeti nekoga u riskantnim kombinacijama, no to je upravo ono što je jedna djevojka rekla da će odjenuti na djedov posljednji ispraćaj, prenosi Birmingham Live.

Fotografije s njenog Facebooka završile su na Redditu i na njima se vidi djevojka u ultrakratkoj rupičastoj haljini bez naramenica koje je iskombinirala sa samostojećim čarapama. Kao da to nije bilo dovoljno, u ruci je držala lanac koji je bio pričvršćen na ogrlicu oko njezina vrata.

Tvrdi da bi ju djed podržao

"Danas je sprovod mog djeda i da, idem ovako odjevena. Boli me briga što ljudi misle jer iako se radi o tužnom danu, imam se pravo odjenuti kako želim. Iskreno, ako imate što za pokazati, pokažite. Plus, znam da bi me djed podržao da je živ", napisala je na Facebooku.

Fotografije su naišle na lavinu kritika, a dio korisnika Reddita naglasio je kako će svojom pojavom drugima izazvati nelagodu.

"Shvaćam što želiš reći, ali ponekad moraš uzeti u obzir tuđe osjećaje i mišljenja", "Ljudi će se opraštati od tvoga djeda i misliš da je dobro da se osjećaju nelagodno kada se već radi o tužnoj prilici?", "Jednostavno nema poštovanja", "Tražiš pozornost na djedovom sprovodu, jadno", neki su od komentara.

Unatoč negativnim reakcijama djevojka nije vidjela ništa problematično oko izbora odjeće te se obračunala s komentatorima. "Ovaj dan nije za osjećaje drugih ljudi, već za mog djeda", poručila je.