Djevojka je ostala bez riječi kada je dečko kojeg je upoznala na Tinder došao kod nje i usred seksa obavio veliku nuždu, prenosi The Sun.

Bila je jedna od korisnica TikToka koji su podijelili "najsramotniju stvar koja im se dogodila tijekom seksa". Prisjetila se muškarca koji joj je zaprljao krevet, ali to nije sve. Naime, ostavio je svoj nered i otišao se tuširati, tako da ga je ona morala počistiti.

U videu se našalila da si je obećala da nikada neće podijeliti tu odvratnu priču, no očito se predomislila. Njezin video pregledan je gotovo 28 milijuna puta.

Prvo je okrivila mačku

"Kada sam imala 18 godina pozvala sam kod sebe bogataša kojeg sam našla na Tinderu, a nikad prije nisam upoznala. Glupo. Bila sam jako glupa u toj dobi. Došao je k meni, usred smo seksa. Što god, nije super, nije loše. Dok je bio u meni, počeo je vrištati iz sveg glasa i grabiti svoju nogu. Pomislila sam da ima grč. Hvatao se za nogu i vrištao i vrištao, ali onda sam osjetila nekakav smrad i pomislila - 'Što je, kvragu, to?'", prisjetila se.

Zbunjena djevojka isprva je mislila da neugodan miris dolazi od njezine mačke, odnosno od njezine velike nužde.

"Pogledao me i rekao mi: 'Upravo sam se usr*o'. Pitala sam ga: 'Što? Tu, sada?' A on je odgovorio: 'Da, u tvom krevetu'", dodala je djevojka.

Blokirao ju na Tinderu

Korisnici TikToka koji su pogledali njezin video bili su užasnuti, ali htjeli su znati više detalja o spoju iz pakla.

U idućem videu otkrila je da ju je dečko pitao može li se otuširati, a svoj je nered ostavio na krevetu da ga ona počisti. Naposljetku je bacila prljave plahte.

"To je bio prvi put da sam ga upoznala. Donijela sam mu ručnik i otišla u dnevni boravak, misleći da će se otuširati i otići. Ostavila sam mu vreću za smeće u koju sam stavila plahte. Morala sam nositi rukavice i čistiti njegov nered. Izašao je iz tuša i obukao se. Sjeo je pokraj mene na kauč i pitao me hoćemo li zapaliti joint. 'Brate, upravo si mi se posr*o u krevet. Trebao bi otići", rekla je djevojka.

Naposljetku je otišao, a da bi stvar bila još zanimljivija, on je bio taj koji je nju blokirao na Tinderu.

"Bio je na mom prilazu. Sigurno me blokirao čim je izašao jer sam odmah otišla na Tinder kako bih screenshotala njegove informacije kako bih ga prozvala na internetu. Nije ga bilo nigdje. Taj magični dečko s Tindera je došao k meni, posr*o mi se na plahte i blokirao me. To je bio prvi i zadnji put da smo se čuli", otkrila je.