Patricia iz SAD-a, koja je željela da njezino prezime ostane anonimno, 101-godišnja je starica koja je zbog nedostatka sustava za rezerviranje karata prilikom letenja avionom često znala biti zamijenjena za malu bebu.

Naime, problem nastaje jer američka zrakoplovna kompanija, čiji je Patricia česti putnik, ne može izračunati da je starica rođena 1922. godine, već je umjesto toga automatizmom prebačena na stoljeće kasnije, odnosno da je rođena 2022. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bilo je smiješno što su mislili da sam samo malo dijete, a ja sam starica!", rekla je Patricia, kojoj se ovo s istom zrakoplovnom agencijom nije dogodilo samo jednom, a zadnji put je s kćeri Kris putovala od Chicaga do Marquettea u Michiganu.

"Moja je kći rezervirala kartu online i računalo na zračnoj luci mislilo je da je moj datum rođenja 2022., a ne 1922. Isto se dogodilo prošle godine, čekali su dijete, a ne mene", ispričala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako je njezino mjesto bilo rezervirano kao mjesto za odrasle, sustav nije mogao procesuirati godine koje je upisala prilikom kupnje karata, pa joj je umjesto toga 'dao' 100 godina manje no što ima.

Unatoč tome što je situacija smiješna, Patricia je za BBC istaknula da bi voljela da se do idućeg leta, koji već ima u planu, greška u sustavu popravi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kao najveći problem navela je to što osoblje zračne luke nije imalo spremna invalidska kolica koja su joj u tom trenutku bila potrebna, jer su očekivali bebu koju će nositi u rukama.

Inače, Patricia je do svoje 97. godine putovala sama, no od tada se oslanja na pomoć svoje obitelji. Čvrsto je odlučila da je informatički problemi neće spriječiti u tome da obiđe svijet, a svom idućem letu koji sprema za jesen se jako raduje. Ali i nada da će do tada ispraviti propust koji je prati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Baby Lasagna na let stigao u Neveri, ide na putovanje života: 'Uzbuđen sam, nervozan sam, sve pomiješane emocije'