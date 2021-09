RODITELJI SU SLOMLJENI / Srušio se u agoniji: Dječak (9) se igrao u plićaku kada ga je ubola meduza, prva pomoć je stigla prekasno...

Devetogodišnji dječak iz Izraela koji živi u Tajlandu preminuo je u subotu nakon uboda otrovne meduze. Dječak je s obitelji nekoliko godina živio na otoku Ko Pha Ngan, na jugoistoku Tajlanda. Obitelj se u subotu zabavljala na plaži kada je dječaka iznenada ubola opasna meduza. Medicinsko osoblje nije dobilo utrku protiv vremena i dječaku nisu na vrijeme dali protuotrov. Otac preminulog dječaka u izjavi za izraelske medije rekao je kako na tajlandskim plažama postoje upozorenja vezana uz otrovne meduze. Uz to, na plaži na kojoj se sve odvilo postoji ograđeni dio u moru koji bi trebao predstavljati siguran prostor za kupače. Međutim, mnogi ga ignoriraju i izlažu se opasnosti. Prema ocu koji nije bio tamo za vrijeme incidenta, dječak je izašao van ograđenog prostora. Mališan se igrao u plićaku s prijateljima, a onda je odjednom počeo trčati iz mora vrišteći i govoreći kako je uboden. Nakon nekog vremena mu je pružena prva pomoć, nakon čega se onesvijestio. Odvezen je u obližnju bolnicu, no ishod je nažalost bio fatalan. Inače, u tajlandskim vodama česti su ubodi meduza između srpnja i listopada, no nisu uvijek smrtonosni. Kasnije je utvrđeno da je dječaka ubola australska kubomeduza, jedna od najotrovnijih životinja na svijetu, koja može ubiti žrtvu u svega nekoliko minuta.