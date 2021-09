Ekološki pokret osvojio je milijune ljudi diljem svijeta. Riječ je o brizi o okolišu općenito i vlastitom zdravlju. Svakog dana pojavljuju se deseci novih dobrih navika. No, ako slijepo slijedite svaku od njih, mogli biste zapravo naštetiti svom zdravlju.

Portal Bright Side donosi devet od njih koje su poprilično štetne.

Svakodnevno korištenje kreme za sunčanje

U prošlosti su se kreme za sunčanje koristile samo za vrijeme godišnjih odmora, ali danas se koriste čak i prije kratkog izlaska vani. Godine 2019. FDA se zabrinula zbog činjenice da bi koža mogla apsorbirati neke kemikalije iz krema, pa su započeli s istraživanjem. Rezultat toga je ažuriranje pravila upotrebe kreme za sunčanje 2011. godine.

Stručnjaci preporučuju korištenje alternativnih krema za sunčanje na bazi minerala. Naime, minerali poput cinkovog oksida i titanijevog dioksida stvaraju fizičku barijeru na koži koja reflektira sunčevu svjetlost. Ne otapaju se i ne upijaju, pa su sigurniji i učinkovitiji.

Uzimanje puno dodataka prehrani

Trenutno su dodaci prehrani vrlo popularni i možete ih kupiti manje-više svugdje. No, moglo bi biti opasno uzimati ih bez prethodnog savjetovanja s liječnikom. Najnovije studije pokazuju da visoke doze magnezija, vitamina B6 i željeza mogu imati negativan učinak na zdravlje starijih osoba.

Prije uzimanja bilo kakvih dodataka, trebate razgovarati sa stručnjakom. Naravno, potrebno je unositi dovoljno vitamina da biste bili zdravi, ali bolje ih je unositi uravnoteženom prehranom. Pogrešno je mišljenje da dodatke prehrani možete uzimati bez rizika za svoje zdravlje. Previše je jednako loše kao i premalo.

Prestanak konzumacije mliječnih proizvoda

U posljednje vrijeme mliječni proizvodi često se demoniziraju. Ako nemate ograničenja u prehrani (alergije ili druge probleme), ne konzumiranje mliječnih proizvoda ostavit će vas bez nekih zaista važnih hranjivih tvari i moglo bi dovesti do probavnih problema. Također, mliječni proizvodi sadrže kalcij i vitamin D koji su neophodni za vaše kosti.

Pranje zubi nakon svakog obroka

Stomatolozi preporučuju pranje zuba dva puta dnevno, svako jutro i navečer. No, neki ljudi to rade prečesto: nakon svakog obroka pokušavaju održati zdravlje svojih zubi.

Razmislite o tome što jedete. Ako ste upravo jeli neku kiselu hranu, nemojte koristiti četkicu za zube. Kiseline negativno utječu na zubnu caklinu oslabljujući je, a pranje zubi nakon kisele hrane samo će im olakšati posao.

Korištenje pamučnih štapića za čišćenje ušiju

Možda ćete se iznenaditi, ali zapravo na pakiranju pamučnih štapića istaknuto je da se ne smiju gurati u uši. Naime, kad čistite uši štapićem, zapravo u njega dublje gurate nečistoće i vosak. Osim toga, mogli biste oštetiti bubnjić ako štapić gurnete preduboko.

Konzumiranje proteinskih pločica

Proteinske pločice trebate konzumirati nakon intenzivnog i teškog treninga. Barem nam to govore mnogi kondicijski treneri. No, je li to doista istina?

Vrlo često mnogi ljudi zaborave da one ne sadrže samo puno kalorija već i masti i šećer. Ovo definitivno nije ono što vašem tijelu treba nakon napornog treninga. Dobro je ponekad pojesti proteinsku poličicu, no ne biste ih trebali stalno konzumirati. Umjesto njih jedite svježe voće i povrće.

Korištenje sredstava za dezinfekciju ruku

Pranje ruku iznimno je važno, zbog čega sve više ljudi koristi sredstva za dezinfekciju. No, CDC inzistira na tome da nema ništa bolje za borbu protiv klica od pranja ruku sapunom.

Naime, kombinacija sapuna i vode uklanja sve vrste klica, dok su sredstva za dezinfekciju dobra samo za neke. Također, takvi proizvodi ne mogu ukloniti štetne kemikalije i metale. Naravno, dezinfekcijska sredstva su izvrsna kada ne možete oprati ruke, ali ako možete, bolje je to učiniti sa sapunom i vodom.

Svakodnevno korištenje higijenskih uložaka

Higijenski ulošci vrlo su ugodni za upotrebu i mogu biti izuzetno korisni za žene, pa su zaista primamljivi za korištenje. No, stručnjaci su sigurni da bi mogli iritirati osjetljivu kožu. To se posebno odnosi na one mirisne.

Previše koristite kuhinjske krpe ili spužve

Naravno, kuhinju morate redovito i temeljito čistiti, to vrijedi za sudoper i sve kuhinjske površine. Većina ih ljudi čisti kuhinjskim krpama koje kasnije ostavljaju da se osuše u blizini sudopera.

Nažalost, mokre površine mogu širiti bakterije i klice po kuhinji. Kako se to ne bi dogodilo, upotrijebite ovaj trik: mokre spužve i krpe stavite u mikrovalnu pećnicu na 60 sekundi da se dobro osuše.