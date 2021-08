Velike su šanse da redovito kopate nos poput stanovnika Wisconsina nad kojima je provedeno istraživanje te pojave, piše IFLScience.

Tim znanstvenika je 1995. godine pokušavao otkriti koliko je uobičajena praksa konzumiranja vlastitih šmrklji iz nosa među odraslima i čine li to neki ljudi do te mjere da se to može smatrati psihijatrijskim poremećajem.

Anonimno su anketirali nasumično odabrane stanovnike u Wisconsinu i otkrili su da 91 posto njih kopa nos, a oko 75 posto ljudi mislilo je da je to nešto što rade svi ljudi. Znanstvenici su prema tim podacima zaključili da je kopanje nosa gotovo univerzalna praksa kod odraslih.

Pa je li mukofagija najblaži oblik autokanibalizma, te je li to dobra ili loša navika? Postoji nekoliko prednosti i nedostataka, čak i ako izostavite poglede zgražanja ljudi oko sebe.

Nema dokaza da je to dobro za imunitet

Prije svega, izvlačenje šmrklji iz nosa može biti štetno jer možete dobiti infekciju sa stafilokokom. Iako prisutnost ove bakterije u nosu ne dovodi uvijek do infekcije, u slučaju da je dobijete, dobit ćete čireve, blistere i bolne kvržice.

Ljudi koji kompulzivno kopaju nos također mogu dobiti infekciju jer stvaraju rane u nosu. Jedna je 53-godišnja žena, koja je kopala nos od svoje desete godine, probušila rupu kroz dio nosne stijenke koji odvaja nosnice.

No, postoje i oni koji vjeruju da je dobro jesti šmrklje, a među njima je dr. Friedrich Bischinger koji tvrdi da je to dobro za jačanje imuniteta. On čak potiče malu djecu da to rade. Osim što je to zaista uvrnuto, nema dokaza koji bi potvrdili njegovu tvrdnju.

Sluz u nosu učinkovito hvata klice i mikrobe koji ulaze u nos i sprječavaju ih da uđu dalje u vaše tijelo, tako da nema smisla zašto biste ih unijeli kroz probavni trakt. Ukratko, vjerojatno je najbolje samo ispuhati nos, čak i ako nitko ne gleda.