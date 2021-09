Slavni chef Gordon Ramsay, koji je poznat po svom impulzivnom ponašanju, britkom jeziku i sarkazmu, prvi je put u životu posjetio Hrvatsku, a boravio je u Istri. No, nije došao kao turist, već je snimao jednu epizodu svog showa "Neistražene kuhinje", piše RTL Direkt.

Gordonov domaćin bio je naš chef David Skoko, a njih dvojica natjecali su se u kuhanju rižota. Osim toga, Ramsay je muzao magaricu, gonio je koze, bio na tartufima, ali je i učio hrvatski jezik od Skokinog sina.

"Prije nego što počneš kuhati s mojim tatom, moram te naučiti par riječi na hrvatskom jeziku", kazao mu je dječak, a Ramsay je sve nasmijao pokušajima da izgovori riječi pout "susnježica", "kukuruz" itd.

Oduševila ga je Hrvatska

Gordon je ostao očaran Hrvatskom, pa ovaj put nije bio zloban, a za naše specijalitete imao je samo riječi hvale, otkrio je za RTL Direkt Skoko.

"Pokazali smo mu ljude koji žive ono što rade, žive hranu, žive Istru, žive svoj život koji je usko povezan s gastronomijom. Pokazali smo mu kako se na tradicionalan način love ugori, kako se dolazi do savršenog sira, koja je tajna našeg maslinovog ulja, kako pronaći najbolji tartuf na svijetu i kako uloviti prekrasnu ribu."

Posebno mu se svidjela, kaže Skoko, naša ležernost.

"Naša opuštenost u komunikaciji, u predstavljanju sebe onako iskreno kakvi jesmo. To mu se najviše svidjelo i naravno namirnice koje su neponovljive za koje on zapravo nije ni znao. Čuo je za Hrvatsku da je prekrasna zemlja i da imamo dobrih namirnica, zapravo nije imao pojma o nama."

Tartufi su ga oborili s nogu

Gordon je najviše ostao iznenađen s našim maslinovim uljem i sirevima, a najviše su mu se svidjeli oni kozji.

"Kada je probao naše tartufe rekao je da s francuskim i talijanskim tartufima u njegovoj kuhinji gotova priča. Od danas samo naši tartufi", ispričao je Skoko te je istaknuo da je Ramsay nadasve profesionalac, koji je uz to još i spontan.

"Gordon Ramsay je kuharčina! Stara iskusnjara koja već prošla cijeli svijet i ima jako puno životnog iskustva. Mene je oduševila kod njega njegova profesionalnost i spontanost. Ono što vidite na televiziji, to je on. On je izrazito brz, inteligentan, britak na jeziku što s meni jako sviđa. Komunikacija s njim je izrazito zabavna, toliko je pun humora i iskustva da je baš pravi užitak raditi s takvim čovjekom. Ja u životu nikad nisam pomislio da ću se ikad sresti s njim. Veliki sam obožavatelj."

Ipak, Skoko ga je "razvalio" u kuhanju rižota.