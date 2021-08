Mlada Amanda Sommer dala je otkaz kao stjuardesa Ryanaira kako bi se posvetila karijeri modela na erotskoj platformi OnlyFans. Amanda preko te platforme zarađuje preko 15 tisuća funti.

No, zbog toga joj pati ljubavni život. Ispričala je za DailyStar kako su posljednja tri muškarca s kojima je bila na spoju jednostavno prekinuli svu komunikaciju s njom kad su saznali da radi sadržaj za OnlyFans.

"Čula sam za OnlyFans i svidjela mi se ta ideja. Odličan način za zaraditi novac i pritom moj dečko uopće nije znao što radim. Kada je doznao, rekao mi je da ga praktički na taj način varam. No, za mene je to samo način zarađivanja novca, ništa više", kaže Amanda.

Ili posao ili dečko

Dobila je ultimatum - posao ili dečko. Amanda je odlučila nastaviti raditi kao model i ostaviti dečka. No, tek sad je zapravo naišla na probleme. Svi s kojima je prohodala uskoro su prekinuli vezu jer ne mogu podnijeti činjenicu da im djevojka radi kao model OnlyFans-a.

"To me jako frustrira. Kada bi barem bili malo otvoreniji oko toga što radim i kako zarađujem svoj novac", kaže Amanda. Tvrdi da muškarci znaju biti i ljubomorni jer uglavnom zarađuju manje od nje. Otkrila je da joj je muškarac iz snova netko poput Elon Muska ili Bill Gatesa, dakle milijarder. Nikada ne bi mogla prohodati s nekim koga je upoznala preko Only Fansa, voli klasičan način udvaranja.