Jedna žena ostala je razočarana nakon što se njezin dečko nije potrudio oko njezinog poklona, također nije uspio učiniti njezin rođendanski obrok posebnim jer ju je prisilio da plati pola računa, piše Mirror.

Napisala je na stranici Mumsnet: "S dečkom sam u vezi samo devet mjeseci, tako da ga ne znajem dugo. No, razočarana sam i tužna zbog nedostatka truda koji je moj dečko pokazao za moj rođendan. Dao mi je čestitku za rođendan i ogrlicu koja je doslovno puknula nakon 10 minuta nošenja, izgledala je jako jeftino. Rekao mi je da je ogrlica sa Amazona… Otišla sam na stranicu i pronašla ogrlicu. Platio ju je samo 107 kuna".

"Ne razumijem zašto je uzeo tu jeftinu ogrlicu?! Vrlo je brižan i nježan, i svaki dan mi govori da me voli, ali ovo je bilo tako razočaravajuće. Otišli smo na rođendanski ručak i on je predložio da platimo svaki po pola. On nije u financijskim problemima, ima ušteđevine i često si priušti novu odjeću", napisala je pa dodala:

On nema financijskih problema

"Ne znam što bih mu rekla, ne želim ga uznemiriti, ali ne osjećam se baš posebno. Zapravo, osjećam se debilno zbog nedostatka truda i romantike", zaključila je.

Ljudi su bili šokirani nedostatkom truda koji je uložio za njezin 30. rođendan, pogotovo jer je to bio prvi rođendan koji su proveli zajedno kao par.

Jedan komentator je napisao: "Ako je ovo trud koji ulaže na tvoj rođendan, onda vjerojatno neće biti puno bolje". "Mislim da te je trebao počastiti jelom vani. Biti škrt nije privlačna kvaliteta", napisao je drugi.

"Predložio je ručak vani za tvoj rođendan, a onda te natjerao da platiš pola? Ostavi ga", predložio je treći. Međutim, jedna je korisnica podržala muškarca, rekavši da su zajedno tek devet mjeseci te da je djevojka previše očekivala od njega.