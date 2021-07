Neal Smither iz tvrtke Crime Scene Cleaners Inc. živi u San Franciscu sa suprugom i djecom. On gotovo 25 godina radi kao čistač mjesta zločina. Čega se je sve nagledao te kako je to čistiti nakon ubojstva, ispričao je za LADbible.

"Bio sam u prostorijama u kojima su ljudi bili zatvoreni i mučeni, a dobro znam kako to izgleda kako netko upadne u drobilicu za drva. Vidio sam samoubojstva, ubojstva, upucane ljude, otrovane… Vidio sam zaista svašta, čak i mrtvog kita", kazao je.

Neal je vidio zaista zastrašujuće i grozne stvari, no to je za njega samo još jedan dan na poslu.

Inspirirao ga je 'Pulp Fiction'

"Na sreću, to mi toliko ne smeta. Neke stvari mi se gade, no ne do te mjere da ne mogu odraditi posao. Nikad mi to nije bilo traumatično, i još uvijek nije. To je za mene samo posao i ne razmišljam o njemu", otkrio je.

Neal je inspiraciju za svoj posao pronašao u filmu "Pulp Fiction". Kada je Wolf (kojeg glumi Harvey Keitel) došao očistiti kuću Jimmiea Dimmicka, to je za njega bilo "svojevrsno bogojavljenje", pa je ubrzo dobio licencu i osnovao svoju tvrtku koja trenutno ima desetak čistača.

Prošlo je godinu dana prije nego je dobio prvi posao, a njega će se zauvijek sjećati. Naime, čisto je kuću u kojoj se jedna žena ubila pištoljem u glavu koja je, nakon što je pobijedila rak, izašla iz remisije.

Policija ih redovito zove

"Bilo sam jako uzbuđen. Ne zbog novca, već zbog činjenice da je moja ideja uspjela. Sestra pokojnice, koja me je angažirala, bila je zadovoljna mojim radom. Odmah mi je napisala ček na 400 dolara (oko 2.500 kuna). To je tada bio ogroman novac", ispričao je Neal.

On je odradio na tisuće čišćenja mjesta zločina i više se ni ne sjeća svakog posebno. Njegova firma pokriva područje od oko 160 kilometara te dnevno odrade između dva i 25 poslova. Neal pozive klijenata prima danonoćno te uvijek na mjesto događaja stigne u roku od sat vremena.

"Policija nas redovito poziva na ubojstva. Kad dođemo na mjesto zločina, bljesnemo farovima i policajac podigne traku te nas pusti na mjesto zločina da ga počistimo", rekao je Neal.