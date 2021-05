Upoznavanje partnera preko aplikacija zna biti poprilično naporno, posebno ako vas pritom netko ismijava.

Jedna djevojka prestravila se odgovorom koji joj je poslao dečko s Bumblea. Na toj aplikaciji cure "upadaju" tipovima, a Florence Simpson na Twitteru je podijelila okrutnu prepisku s jednim od svojih "matcheva".

Dopisivanje je otvorila pitanjem koje uvijek postavlja, tvrdeći kako je u prošlosti dobivala urnebesne odgovore.

"U redu, zamisli ovo. U velikom si supermarketu i pitaš me želim li što. Ja ti odgovorim 'Iznenadi me'. Što ćeš mi donijeti?", upitala je mladića, a on joj je kratko odgovorio: "Slimfast" (shake raznih okusa namijenjen onima koji žele smršavjeti).

"Predivno", odgovorila mu je Florence.

"Morate voljeti muškarce. Nemojte osuđivati moje pitanje, obično dobijem urnebesne odgovore", poručila je uz screenshot prepiske na Twitteru.

"Htjela bih nešto pojasniti jer neki od vas ne shvaćaju. Briga me što mu se ne sviđa moj tip tijela, brine me to što me svjesno odlučio 'matchati' samo kako bi mi napisao nešto nepristojno", dodala je kasnije.

Njen tweet postao je viralan s gotovo 30.000 lajkova i 300-tinjak komentara u kojima su joj korisnici pružili podršku.

"Ovakvi muškarci ne zaslužuju tvoje vrijeme", "Uvijek me naljuti kada vidim kako neki muškarci i žene razgovaraju s drugima s tolikom dozom nepoštovanja i neisprovocirani. Nadam se da ovo neće umanjiti tvoju ljubav prema sebi", "Groteskan i jadan odgovor", "Muškarci me svakoga dana sve više živciraju", pisali su.

Florence je kasnije dobila odgovor od Bumblea u kojoj su joj poručili da neće tolerirati "nepristojno i nasilno ponašanje". Dodali su da su pronašli korisnika i blokirali njegov profil s aplikacije.