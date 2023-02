Muškarac iz New Yorka nije imao sreće nakon dobitka na lutrji jer su mu ukrali većinu osvojenog dobitka. On je kupio karticu za struganje New York State Lottery Hold’em Poker za pet dolara i osvojio milijun dolara.

No, kako je on želio ostati anoniman zamolio je svoju sestričnu Iris Amador Argueta (34) da preuzme dobitak za što bio joj dao 50 000 dolara, piše New York Post. Pristala je. Međutim, nakon što je primila novac, odlučila je većinu dobitka zadržati za sebe.

Sestrična je dobitniku rekla kako je dobitak zapravo bio 20.000 dolara, a taj iznos je još oporezovan. Na kraju je čovjek dobio nešto manje od 13.500 dolara kao osvojeni iznos. Sestrična je svoju priču dokumentirala krivotvorenim papirima lutrije države New York.

Cijela priča se razotkrila kad je žrtva pronašla priopćenje Lutrije u kojem je stajalo da su isplatili Argueti iznos od 537,440 dolara. Državno tužiteljstvo otkrilo je da žrtva zvala svoju sestričnu koja mu je rekla da je potrošila novac i ako nastavi zvati da će poduzeti pravne mjere protiv njega.

Na kraju, provedena je istraga, a ona je priznala krivnju pred sudom. Presuda će biti objavljena u ožujku ove godine, a vjeruje se kako bi ona mogla dobiti između 16 i 48 mjeseci zatvora. Žrtvi je na kraju vraćeno 317,857.13 dolara.