Kisele krastavce ili volimo ili ne volimo, rijetko tko je indiferentan na deliciju koja poput magneta privlači trudnice. Kakva je to tajna veza između krastavaca i trudnica, ne znamo, no i njima bi mogli prisjesti nakon što ovo pročitaju.

Esther Clayfield iz Cardiffa kupila je teglicu omiljenih krastavaca i pojela više od polovice prije no što je prstima dohvatila jedan mekani i otkrila nešto što će joj "okrenuti" želudac, ali i zgaditi omiljeno jelo.

"Grickala sam ih i bili su fini. Svaki bih prelomila na pola i pojela, ali jednog sam stavila cijelog u usta i bio je jako mekan. Imao je čudan okus, no to me nije zamaralo. Pomislila sam da nije svjež ili nešto slično", ispričala je Esther za Mirror.

Tada je i njezina djevojka uzela jedan, zagrizla u njega i punih usta promrmljala kako misli da su u njemu crvi. "Rekla sam joj: 'Ne budi luda!' Jednostavno nisam mogla vjerovati u to.

No, tad sam uzela nož, jedan krastavac po dužini prerezala na pola i imala što vidjeti. Bio je prepun crva i to prilično velikih. Mislim da su bili mrtvi. Otvorile smo svaki krastavac i svaki je bio pun crva. Poprilično debelih", nastavlja 27-godišnjakinja svoju priču.

"Bila sam zaprepaštena. Bilo je to nešto najodvratnije što sam doživjela. Osobito zato jer sam ih pojela toliko puno prije, no što sam otkrila da su u njima crvi", iskreno će Esther. Njezinoj djevojci pozlilo je od crvljivih krastavaca.

Da bi stvar bila gora, nekoliko dana kasnije primijetile su da se na quicheu koji su kupile kada i krastavce, razvija bijela, pahuljasta plijesan. Esther je odlučila reagirati i poznatom trgovačkom lancu u kojem redovito kupuje, napisati prigovor i prijaviti crvljivu i pokvarenu robu.

Kaže, bilo je teško doći do odgovornih jer nitko nije reagirao na pritužbe pa je putem Facebooka podijelila to neugodno iskustvo, naglasila kako su i crvljivi krastavci i pljesnivi quiche imali valjani rok trajanja te još jednom zatražile da se slučaj što prije riješi. Kako kaže, "osobito zato jer je njezina djevojka zagrizla u mrtvog crva".

Jučer joj je stigao odgovor, odnosno zamolba od trgovačkog lanca da ponovno pošalju pritužbu koju su već slale. "Zbog toga nam se čini da im baš i nije stalo da učine bilo što po tom pitanju", zaključuje Esther koja zasigurno više neće jesti kisele krastavce, ali niti kupovati u dotičnom trgovačkom lancu.