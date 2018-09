STUDENTICA (19) PRIZNALA KAKO JE POSTALA SPONZORUŠA: ‘Daje mi 6400 kn tjedno, a evo što traži zauzvrat’

Za njezin način života zna tek nekolicina bliskih prijateljica

Kako troškovi života rastu, osobito je teško studentima spojiti kraj s krajem. Zato se snalaze na različite načine: neki se zaposle i rade za teški minimalac, a drugi… Drugi biraju nešto elegantnije i bezbolnije načine. Sve više mladih djevojaka pada pod iskušenjem starijih bogatih muškaraca koji ih financiraju – za određene usluge. Australska studentica Gemma (19) koja je postala sponzoruša, ispričala je kako ju njezin 38-godišnji sponzor časti, obasipa skupocjenim poklonima i još joj uz to daje tjedni džeparac u iznosu od 6400 kuna.

Zauzvrat atraktivna djevojka s njime izađe jednom mjesečno i povremeno se čuju telefonom. “On živi daleko, tako da naša veza uglavnom funkcionira na daljinu. Nikad nisam bila intimna s njime”, rekla je djevojka za Daily Mail. Kada se nađu, odu na kavu ili ručak ili je, pak, gospodin odvede u šoping. Ona samo pokaže prstom i dobije što god poželi: dizajnersku odjeću, torbice, cipele…

Ona mu sastavi popis želja

“Na početku mi je bilo neugodno primati tolike poklone. Znao me tražiti da mu sastavim popis želja, tako da me on može iznenaditi kada sljedeći put dođe. Uistinu se dobro slažemo. Nakon našeg prvog spoja, počeo mi je slati 6400 kuna tjedno da imam za život”, ispričala je Gemma, inače studentica arhitekture.

Ona ne krije koliko obožava dizajnerske stvari i dobru hranu, tako da joj trenutan životni stil apsolutno odgovara. Ipak, djevojka naglašava kako nikad nije očekivala od svoga sponzora da će joj pomagati financijski, ali eto, “on je doista velikodušan”.

Nema seksa

“Nemam mnogo životnih troškova. Da budem iskrena, za taj novac koji mi on šalje uglavnom kupujem lijepe stvari za sebe i prijateljice. Imam već priličnu svotu sa strane”, priznaje mlada sponzoruša. Za njezin način života zna tek nekolicina bliskih prijateljica jer “ljudi imaju predrasude i pogrešno zaključuju što takva razmjena uključuje”.

“Moj odnos sa sponzorom nema veze s eskortom ili seksualnim radom. Financijska je komponenta zapravo malen dio svega”, priznaje Gemma, koja se registrirala na mrežnoj stranici za sponzoruše u lipnju 2017., kako kaže, “iz znatiželje”. Premda je njezin profil i dalje aktivan, stranicu više ne koristi jer je pronašla svoga sponzora.