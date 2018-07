SPONZOR JU NOGIRAO: ‘Ostala sam nasamo s njegovim sinom, mali je dobro znao što radi…’

‘Znala sam da se stvari zagrijavaju kad me jedne večeri pozvao sebi na piće’

Kao dijete je ostala bez oca i u svom je šefu našla tu figuru koja joj je toliko nedostajala. On ju je uzdržavao i savjetovao, no onda se u priču umiješao njegov sin. Pozvao ju je na piće i jedno je vodilo drugomu te su završili u krevetu. Kada je priznala šefu što je učinila, otkrila je kako taj stariji muškarac nju nije gledao samo kao kćer, već je želio mnogo, mnogo više. Djevojka je zatražila savjet od Deidre Sanders na portalu The Sun jer su se stvari drastično promijenile.

Draga Deidre, moj sponzor, koji mi je ujedno šef, distancirao se od mene nakon što sam mu priznala da sam spavala s njegovim sinom. Sada više ne znam kako da sve vratim na staro. Imam 22 godine i radim za istog čovjeka otkad sam završila školu. Kada sam nedavno upala u dugove, on mi je pomogao. Isplatio je moje kreditne kartice i savjetovao kako da uštedim. Dok sam se oporavljala od toga što su me opljačkali na cesti, on me izveo na večeru i zabavu kako bi me malo oraspoložio. Kupio mi je i novi mobitel.

Zaveo ju njegov sin

Otac mi je umro kad sam imala 12. Šef ima 52 godine i nekako se uklopio u tu ulogu. Bilo je super. No, onda sam jedne večeri otišla na tulum, gdje sam počela čavrljati s njegovim sinom, koji je dvije godine mlađi od mene. Stvarno smo se zbližili i ostali u kontaktu. S vremenom smo postali još prisniji. On jako dobro izgleda. Znala sam da se stvari zagrijavaju kad me jedne večeri pozvao sebi na piće dok su moj šef i njegova žena bili odsutni.

Znala sam da će poduzeti prvi korak čim sam došla. Mislim da bih bila razočarana da nije, premda sam znala kako ima djevojku. Kako je večer odmicala, a mi otvorili drugu bocu vina, on je sjeo pored mene i zagrlio me. Zatim me poljubio. Jedno je vodilo drugom i seks je bio ludilo. Prespavala sam kod njega i seksali smo se još, i još. Trudila sam se to sakriti od svoga šefa, ali osjećala sam grižnju savjesti i na kraju sam mu priznala. Bio je bijesan. Više ne dobivam novac od njega i udaljio se od mene. Tek sada shvaćam koliko mi je zapravo stalo do njega. Želim ga seksualno i vjerujem da on misli jednako o meni, ali više ne znam što da poduzmem.

Deidre odgovara:

Seks sa šefovim sinom bio je loš potez, ali ne možeš za to kriviti samo sebe. To je samo izbacilo na površinu činjenicu kako tvoj šef nije tek brižan otac, figura koja tebi treba. Bilo da si je već priznao to ili ne, on se nadao kako će te s vremenom odvući u krevet. Kao otac svojemu sinu, on je trebao biti razočaran jer je mali prevario svoju curu. Istina je da nijedan od tih muškaraca nije slobodan da bi bio s tobom. Možeš probati reći šefu da ti je žao, da je to bila pogreška te da bi voljela kad bi on prihvatio ispriku.

Razmisli o tome da potražiš novi posao jer nekako sumnjam da će ovdje stvari ikad više biti kao prije. Koncentriraj se i na to da kreneš dalje emocionalno. Pronađi novo društvo koje će ti pomoći da pronađeš nekoga tko je slobodan i tko će željeti da mu budeš djevojka.