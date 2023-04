Srbinovo priznanje o susretu s djevojkom s kojom se dopisivao preko Instagrama preplavilo je društvene mreže i izazvalo prilične polemike. Nakon što se neko vrijeme dopisivao, odlučio je upoznati djevojku koja je na njega ostavila dobar dojam. No, nakon završetka spoja uslijedila je blokada na Instagramu.

Svoju situaciju podijelio je na društvenoj mreži Reddit.

Sve počelo idilično

“Ne znam je li termin catfish sasvim prikladan, ali djevojka s kojom sam se dopisivao nekoliko dana sigurno nije ova koja se pojavila... Eto, prošli tjedan me jedna cura s par zajedničkih pratitelja dodala na Instagram, dodam ja nju. Što ja znam, lijepa crna cura sa 'malo' uređenim slikama sa snapom, ništa novo? Odgovori na par priča, idemo se dopisavati, cura na faksu, radi honorarno, imamo par tema zajedničko ništa ne iskače i 'ajmo se dogovorit da izađemo na piće.

Govorna pošta bila prvi znak da nešto ne valja

Čuo sam glas kroz dva-tri glasa i to je bio prvi 'red flag' (baš mrzim ove izraze, ali 'ajde). Čekam da se pojavi na par minuta, kad mi priđe djevojka koja... nije tradicionalno lijepa, da se blago izrazim, oko 160 cm s nešto manje kila i licem koje pomalo podsjeća na ono sa slika. Ne vjerujem da djevojka ima više od 17 godina, tako da su sve priče o poslu i fakultetu vrlo sumnjive.

Nakon par iznimno loših minuta stajanja u mjestu, ne mogavši ​​se pomaknuti od bijesa i nelagode, lijepo sam se pokupio i otišao. Rekao sam joj 'žao mi je', što sad kad bolje razmislim, mislim da to nije zaslužila, vratio se kući i blokirao je na Instagramu.

'Imam 25 i zatvor mi ne zvuči privlačno'

Ne želim dijeliti profilne slike jer ne želim nikoga uvrijediti, ali djevojka na slikama je 6/10, ne pretjerano lijepa, ali zanimljiva i ima neku 'slatkoću' u licu. Djevojka koja se pojavila je klimava trojka i prije svega gotovo sigurno maloljetnica. Imam 25 godina i zatvor mi ne zvuči baš privlačno. Kako reagirati na ovakvu pojavu? Bez riječi sam i još uvijek se preispitujem...", stoji u objavi muškarca.

Prije nego što su stigli komentari, svi su ga pitali zašto je govorna pošta bila "red flag". "Znate ono kad glas nikako ne odgovara licu, neko šuškanje, skoro mumljanje. Cura ima nekakvu fiksnu protezu (općenito fiksne proteze mogu izgledati lijepo, nema tu ništa), ali ova je definitivno ne", odgovorio je.

'Izgled je važan, što god ljudi govore'

Dok su neki tvrdili da je mogao barem kavu popiti s njom, mnogi ističu kako joj nije ništa dugovao. "Izgled je važan, bez obzira što ljudi govore. Uvijek postoje granice prihvatljivosti, ali ako već upoznajemo novu osobu, onda treba vidjeti i je li to po osobnom ukusu, kakav god on bio. To i godine, za početak.", poručuje jedan korisnik.

"Ma dobro, ništa strašno. Bilo bi užasno da se dopisujete godinu dana. Zato inzistiram da se uskoro nađemo, u najgorem slučaju popijemo piće, a onda idemo svi svojim putem. Ne dopisujem se dulje od sedam dana s nekim.", savjetuje drugi.

Jedan reditovac podijelio je slično iskustvo. "Dopisivao sam se s curom, oboje klinci, prštala je na slikama. Dogovorimo se da se nađemo, on će biti tu i tu sa svojim prijateljima, pa kad ja dođem, idemo dalje sami. Dolazim do mjesta gdje bi trebala biti, tri djevojke sjede na klupi, prilazim, ali nijedna ne liči na nju. Svakoj pružim ruku, predstavim se i malo je reći da sam bio u šoku. Otišli smo na piće, svi kulturni, ali sam nakon toga polako prekinuo kontakt.", opisuje.

Neki su mu prilično zamjerili dehumanizirajuće ocjenjivanje, a javili su se i reditovci koji poznaju svijet online dejtova i prije modernih aplikacija.

'Cure baš zbog aplikacija imaju nerealna očekivanja od sebe'

"U moje vrijeme (vrijeme irc chata aka crucifixes) morao si vjerovati djevojci na riječ kako izgleda, kad dogovoriš spoj samo se moliš bogu da liči na nešto. Što se tvoje situacije tiče, stvari su malo kompliciranije: Problem je što djevojke danas imaju nerealna očekivanja od sebe upravo zbog tih društvenih mreža i onda lažu prvenstveno sebe, a tek onda tebe. Bijesan si punim pravom, ali vjeruj mi da je njoj 100% gore jer se potajno nadala da je nećeš otkantati". ističe i poručuje:

"Konvencionalan pristup curama je najbolji jer ono što je u izlogu je ono što je i u dućanu – šminka, ali tako je. Društvo, da tako kažem." E sad, catfishing ili "navlačenje", po naški, je rizik online spojeva, tu i tamo preuveličate svoje atribute, naravno netko ide u krajnost. Jbg, odi, vidi i moli boga da bar približno izgleda kao cura sa slika. Ne zamjerajte na toj djevojci prvenstveno jer je maloljetna i želim vam više sreće drugi put", zaključuje.