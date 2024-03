Nije iznenađujuće da su ljudi fascinirani zašto penis ima oblik gljive, ali pokazalo se da postoji nekoliko teorija.

Znanstvenici sa sveučilišta u New Yorku testirali su jednu od teorija 2003. godine, s uvjerljivim rezultatima.

Zašto penis ima oblik gljive?

Neki stručnjaci vjeruju da je penis tako oblikovan zahvaljujući "teoriji istiskivanja sjemena". Ovo je vrlo jednostavno - kako bi muškarci osigurali nastavak svog potomstva i kako bi oplodili ženu, njihov penis djeluje kao "alat". Prema teoriji ima "greben" kojim može izvući spermu drugih ljubavnika iz vagine. Kako se uklanja sperma drugog muškarca, ona se zamjenjuje spermom novog partnera, povećavajući šanse da on postane otac ako je žena imala spolni odnos s više ljudi u kratkom vremenu.

U današnje vrijeme penis u obliku gljive ne čini se posve nužnim, ali iz perspektive prirodnih znanosti, to ima smisla jer ljudi biološki žele potomstvo.

Mehanizam "izvlačenja" bio bi mnogo korisniji prije stotina tisuća godina kada su ljudi bili znatno više okupirani razmnožavanjem.

Foto: Shutterstock

Duži penis je u prednosti

Tim sa sveučilišta u New Yorku, predvođen profesorom Gordonom Gallupom, istražio je ovu teoriju i objavio svoja otkrića u Journal of Evolutionary Psychology. Otkrili su da guranje penisa, kao i greben koji odvaja glavić od trupa, doista može pomoći u čišćenju ženske vagine i reproduktivnog sustava od sperme prethodnog ljubavnika.

Svoju su teoriju testirali u laboratoriju, s penisima od lateksa i modelima vagine. Miješajući škrob i vodu kako bi napravili otopinu slične konzistencije sjemenoj tekućini, otkrili su da greben oko vrha muškog penisa može izvući oko 90 posto zamjene za spermu u samo jednom potezu, ali lažni penis bez grebena uspio je ukloniti samo oko 35 posto sperme.

Dubina uboda također je bila važna za čišćenje vagine. Profesor Gallup je rekao: "Mi teoretiziramo da su kao posljedica natjecanja za očinstvo, muškarci evoluirali jedinstveno konfiguriranim penisima koji služe za istiskivanje sperme iz vagine koju su ostavili drugi muškarci. Dakle, ljudski penis može omogućiti muškarcima da zamijene sjeme svojih konkurenata sa svojim sjemenom."

Uz istraživanja, znanstvenici su pronašli dokaze da parovi imaju tendenciju energičnijeg seksa ako je žena bila optužena za varanje ili ako je par bio razdvojen. Rekao je da bi to moglo biti zato što muškarac ima podsvjesnu želju da svoju partnericu oslobodi bilo kakvog traga sjemena drugog muškarca.

Kolegica profesora Gallupa, Rebecca Burch dodala je: "Duži penis ne bi bio samo prednost za ostavljanje sperme u manje pristupačnom dijelu vagine, već bi ispunjavanjem i širenjem vagine također pomogao i poticao istiskivanje sjemena koje ostavljaju drugi muškarci kao sredstva za povećanje vjerojatnosti očinstva."

Foto: Shutterstock

Od olovke do kobasice

Neki vjeruju da penis jednostavno ima takav oblik kako bi seks bio ugodniji i za muškarce i za žene.

I penis može izgledati poželjnije u svom sadašnjem obliku, nego u jednostavnom dužem obliku.

Drugi smatraju da je to zbog hormona poput testosterona i dihidrotestosterona.

Postoji mnogo različitih oblika penisa, od olovke do oblika kobasice i stošca. Ne postoji standardni oblik i nijedan se penis ne bi trebao smatrati normalnim ili abnormalnim. Veličina, obujam, kut ili obrezivanje samo su neki od čimbenika koji mogu dovesti do toga da muškarci imaju penise drugačijeg izgleda, a svi rade isti posao, piše The Sun.

Foto: Shutterstock

