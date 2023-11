U današnjem digitalnom dobu, mnogi ljudi koriste razne strategije kako bi provjerili odanost svojih partnera. Iako su veze temeljene na povjerenju, neki ljudi osjećaju potrebu da provjere jesu li njihovi partneri zaista odani.

Tako je Daily star istražio neke od kreativnih i ekstremnih načina koje su žene koristile kako bi uhvatile svoje partnere u preljubu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Facebook grupe postale su mjesto na kojem mnoge žene traže dokaze o odanosti svojih partnera, a postoje i brojne online zajednice posvećene otkrivanju muškaraca koji su u braku ili vezi, a ujedno su se odlučili na preljub. Neki od tih grupa nazivaju se, "Sis, is this your man?" i "Are we dating the same guy?". Žene često mogu pronaći grupe koje su lokalne za njihovo područje, što znači da mogu razgovarati s osobama koje ujedno poznaju njihove partnere.

Zamka za preljubnike

No, neke žene idu korak dalje i primjenjuju taktiku "honey trapping". Ova taktika uključuje postavljanje zamki na Facebooku kako bi se vidjelo hoće li se netko javiti njihovim partnerima u privatnim porukama, a neke žene čak zarađuju novac nudeći svoje usluge za postavljanje takvih zamki.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Način na koji muškarci reagiraju na takve poruke, može razotkriti jesu li zaista odani u svojim vezama ili ne. Ako zvuče zainteresirano za privlačne nepoznate osobe, to za njih može biti loša vijest.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Međutim, iako ove "zle" taktike mogu biti vrlo učinkovite, nisu uvijek najbolja opcija. Stručnjaci za veze upozoravaju da ovakav pristup može imati ozbiljne posljedice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jana Hocking, spisateljica specijalizirana za veze, izjavila je: "Odajem ženama priznanje jer su kreativne kad je riječ o špijuniranju svojih partnera, ali mislim da bi me paranoja pojela. Preferiram izlaziti u vezi uz misao: 'hajde da probamo dok se jedno od nas ne povuče'. Ne može biti zdravo stalno živjeti u strahu da će vaš partner prevariti. Ako vam vaša intuicija govori da vas partner vara, obično to znači da postoje rani znakovi. Umjesto postavljanja zamki, zašto jednostavno ne slijedite svoju intuiciju i nastavite dalje?", savjetovala je Jana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dopustite da vam veze budu zabavne. Ovo je postalo previše mračno u posljednje vrijeme", nadodala je.

Povjerenje je ključ uspješne veze

Važno je napomenuti da su povjerenje i komunikacija ključni elementi zdravih veza. Umjesto da se koriste sumnjive taktike, stručnjaci često preporučuju otvorenu komunikaciju i razgovor s partnerom kako bi se riješili eventualni problemi ili nesporazumi u vezi.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Osim toga, povjerenje u partnera, osnova je svake uspješne veze te je ujedno jako važno da se postupci partnera ne dovode u pitanje bez valjanih razloga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Uskoro možda razvod braka i kod javnog bilježnika, umjesto na sud