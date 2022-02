Dok se razvod uvijek i to s pravom predstavljao kao nešto tragično i što mijenja život, prošle godine je došlo do pomaka. Razvod zapravo nije nešto čega se treba sramiti, to je samo životna činjenica.

Napuštanje veze koja nije dobra za vas može biti samo pozitivna stvar, prilika da vratite vrijeme za sebe i postignete bolje emocionalno i mentalno zdravlje.

2021. je bila godina kada su svi bili prisiljeni razmišljati o razvodu na širi način, bilo kao o glavnoj temi vašeg braka ili nakon javnog rastanka slavnih parova poput Kim i Kanyea.

U današnje vrijeme je brak uokviren manje kao društveno očekivanje, a više kao osobni izbor, onaj za koji biste se trebali osjećati ovlaštenim prihvatiti, odbaciti ili oblikovati ovisno o vašim željama i potrebama.

Stručna istraživanja o braku

U Velikoj Britaniji se procjenjuje da se za 42% brakova očekuje da će završiti razvodom i nije tajna da veliki broj brakova neće imati slučaj "dok nas smrt ne rastavi". Možda je zbog opreza koji je proizašao posljednjih godina, ali za milenijalce je znatno manje vjerojatno da će ući u brak u usporedbi s drugim generacijama.

Američko istraživanje iz 2018. godine je potvrdilo da je 46% osoba u dobi od 25 do 37 godina u ovoj skupini bilo u braku, u usporedbi s 57% generacije X i 67% Early Boomera u istoj dobi.

Što je razvod za milenijalce

Iako se čini da je brak definitivno u padu među mlađom populacijom, čini se da ne izumire u potpunosti.

Stručnjakinja za veze i autorica, Sam Owen objašnjava da su stavovi o braku i razvodu mlađih generacija utemeljeni na osjećaju realizma i prihvaćanja, ali to ne znači da su izgubili nadu.

Sam je potom dodala: "Milenijalci lakše prihvaćaju razvod, dok starije generacije mogu biti uznemirene i pesimističnije u pogledu onoga što budućnost nosi. Kada milenijalci čuju vijest o nečijem razvodu, suosjećajni su, ali i sretni što je razvedena osoba oslobođena nečega što nije bilo dobro za njih. Lakše i češće nude osnažujuće riječi kojima sugeriraju da će osoba ponovno pronaći ljubav.”

Bolje je biti sam i sretan nego u lošoj vezi

Stručnjakinja za veze, koja je radila s brendovima kao što su Hinge i Netflix je također objasnila da imamo koristi od veće svijesti o nezdravim obrascima odnosa, zbog čega je vjerojatnije da će svoju emocionalnu dobrobit staviti na prvo mjesto, iznad braka koji ne funkcionira.

“Postoji razumijevanje da je bolje biti sretan, zdrav i samac nego biti u vezi koja osobu čini duboko nesretnom i/ili nezdravom”, objašnjava Sam.

Sam je ustanovila: “Oni su svjesniji toksičnih odnosa i da ih ne bi trebali trpjeti, a ne onoga što su starije generacije često radile, što je bilo samo 'ušutjeti' . Drago mi je da se mlađe generacije manje osjećaju zarobljeno, svjesno ili podsvjesno.”

Razvod u dvadesetima

Za 32-godišnju Anu, koja se udala za muškarca sa 26 godina te se razvela tri godine kasnije, istup kao queer bio je jedan od katalizatora za razvod , dio procesa razvoda od bivšeg supruga pomirivši se s nekim temeljnim razlikama.

"Na kraju sam shvatila da imamo vrlo različite poglede na brak, za mog bivšeg je to bilo nešto definitivno i ozbiljno, a ja to definitivno nisam shvaćala tako ozbiljno", kaže Ana.

Iako brak u konačnici nije uspio za oboje, Ana kaže da je to nije dovelo do toga da izgubi vjeru u brak kao instituciju, dapače, ona i dalje vidi ljepotu u tradiciji. Dok je Ana ponovno otvorena za brak, samospoznaja koju joj je dao razvod je nešto na čemu je zahvalna, a sada je jedan od razloga zašto na brak može gledati potpuno drugačije.

Ana je rekla: “Brak može biti lijep jer biraš svoju najbližu rodbinu, a ja bih se vjerojatno mogla ponovno udati. Ali i razvod je prilično oslobađajući i pruža vam razumijevanje da smo svi mi ljudi i da možemo zaj..., ali život ide dalje.”

Otvoren brak i razvod u dvadesetima

Kai, 25-godišnja osnivačica i kreativna direktorica My Lady Gardena, upoznala je svog bivšeg kad joj je bilo 19 godina, vjenčali su se dvije godine kasnije, nakon što mu je ponuđen posao u SAD-u. Iako su njih dvoje bili duboko zaljubljeni na početku svog braka, na kraju su počeli htjeti drugačije stvari.

“Polako smo se pretvarali u različite ljude, a naš odnos je počeo patiti. Debate o tome gdje želimo živjeti, imati djecu, naša mišljenja o životu počela su se razlikovati i nismo se slagali oko stvari”, objašnjava Kai.

Međutim, kada je njezin tadašnji suprug zatražio da njihov brak postane otvoren, na što je Kai pristala, u pokušaju da popravi njihovu vezu, na kraju je dovelo do njihova prekida.

“Otvoren brak je bio jedan od glavnih pokretača zbog kojih sam se polako počela osjećati odbačeno od strane svog partnera”, rekla je Kai.

Kai je zatim dodala: “Bacila sam se na posao, što nas je dovelo do toga da provodimo još manje vremena zajedno i na kraju me naša veza dovela do takve razine tuge da sam jednog dana jednostavno došla kući i rekla da ne mogu više. Polako smo se pretvarali u različite ljude."

Kai vjeruje da joj je iskustvo, iako iznimno teško, pomoglo u oblikovanju ličnosti na pozitivan način: “Razvod mi je zaista pomogao da bolje razumijem sebe. Očito je terapija pomogla u tome, ali je razvod otvorio ovo novo područje saznanja zašto i kako reagiram na određene situacije i što želim od potencijalnog partnera.”

U konačnici, njezin glavni zaključak iz iskustva je: “Razvod mi je pomogao da shvatim da moram biti vjerna sebi jer si zapravo samo ti zadužen za svoju sreću.”

Stručnjakinja o razvodu mladih

Iz onoga što je vidjela u svojoj praksi kao stručnjakinja za odnose, Sam je objasnila da su razvodi ljudi u dvadesetima i ranim tridesetima rastući.

U tom trenutku vašeg života, gdje je potrebno još mnogo samootkrivanja, uvijek postoji rizik da se par počne razvijati različitim brzinama ili u različitim smjerovima.

Stručnjakinja Sam je zaključila da to stvara udaljenost i nezadovoljstvo gdje se par odjednom više ne slaže, prenosi Cosmopolitan.