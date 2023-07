Zvuči nevjerojatno, no žene koja imaju određena imena "osuđene" su da budu okružene suprotnim spolom, njima pažnje ne nedostaje, naprotiv. One, inače, imaju samo jednu nedoumicu u životu, a to je koga će od silnih udvarača odabrati, piše Mondo.rs.

Svi znamo da se svako ime može svesti na brojeve, a niz brojeva nosi određeni kod, poruku i sudbinu, napominju numerolozi. Oni su izdvojili četiri imena koja imaju najjači ljubavni pečat. Žene koje se ovako zovu nikada neće biti same!

Marija

Već u ranoj mladosti Marije bi se trebale naviknuti na pažnju suprotnog spola. Muškarci doslovno trče za njima, dok im druge djevojke zavide. Što je tako privlačno na njima? Najveći adut im je vedrina, optimizam i iskreni osmijeh. Marija uvijek lako uspostavlja kontakte i rado prihvaća nova poznanstva, ali ne pušta svakog u svoj uži krug. Svjesni toga, muškarci ih još više žele.

Dijana

Ona ima prirodnu i raskošnu ljepotu. Dijana lako osvaja muškarce. Po pravilu su estete, a priroda im je pomalo neobična i nedokučiva. Nisu tako rijetke situacije da se odjednom odluče otići na put sa 100 eura u novčaniku, da obuku najsvečaniju haljinu i u njoj izvedu psa u šetnju… Hrabrost i ekscentričnost ovih djevojaka jednostavno tjera muškarce da daju sve od sebe da im se približe.

Jana

Jane su po pravilu zavodnice. Uvijek energične, vesele i šarmantne, ove žene na prvi pogled plijene pažnju muškaraca. Vlasnice ovog imena imaju mnogo poznanika, a većina ih je potajno zaljubljena u njih. Na sve načine pokušavaju pridobiti njihovu pozornost i obično, barem na kratko, u tome i uspijevaju. Jane su prilično zaljubljive prirode i često vrlo lakovjerne. Pravi muškarac pokušat će je zaštititi od svih mogućih nevolja.

Margareta

One se uvijek izdvajaju od drugih žena. Njihova nevjerojatna karizma, u kombinaciji s jedinstvenim izgledom, fascinira muškarce i doslovno ih tjera da se bore za njihovu naklonost. Žene koje imaju ime Margareta obično su nezavisne, uvijek imaju svoje mišljenje kojeg se drže bez obzira na sve. Odlične su domaćice koje održavaju kuću čistom, izvrsne kuharice, a uz voljenog muškarca se pretvaraju u najnježniju, ali i najzavodljiviju ženu.