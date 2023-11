Majka troje djece ima spolni odnos s partnerom dva do tri puta tjedno pa je odlučila prihvatiti ovaj izazov seksa dva puta na dan.

U ispovijesti za Žensko zdravlje otkrila je što joj se događalo tijekom tih sedam dana.

Seks izazov za jednu majku

Ponedjeljak: Iznenadni jutarnji seks

Početak tjedna započela sam iznenađenjem za Marija - ušla sam pod tuš da mu pomognem da se nasapuna. Ovo je bila nova i uzbuđujuća situacija za nas. Kasnije te večeri, uspjeli smo imati intiman odnos u WC-u od kazališta.

Utorak: Spontani odnos nakon večere

Nakon večere i gledanja filma, spontano smo završili u spavaćoj sobi. Koristili smo puno lubrikanta. Ovo je bio drugi odnos tog dana.

Srijeda: Iznenadni oralni odnos i virtualni seks

Probudila sam Marija oralnim seksom, što nije bio uobičajen scenarij za nas. Kako je Mario odlazio na put, nisam bila sigurna kako ću ostvariti drugi seksualni odnos. Međutim, uspjela sam ga iznenaditi virtualnim seksom preko FaceTimea.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Četvrtak: Samozadovoljavanje i telefonski seks

Iskoristila sam vibrator dok su djeca bila u školi, a kasnije sam pokušala odraditi telefonski seks s Marijom dok je bio odsutan.

Petak: Iznenadni posjetitelj na poslu

Mario me je iznenadio posjetom na mom radnom mjestu, što je dovelo do intimnog susreta u mom uredu. Kasnije te večeri sam mu poslala poruku o izazovu, na što je on reagirao smijehom.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Subota: Problemi i razmišljanja

Te noći smo se suočili s problemima tijekom seksa, ali on je htio da završim izazov. Preko FaceTimea smo imali odnos, ali smo te noći pokušali i bilo je bolno po prvi put u pet mjeseci otkad smo zajedno, a Mario je imao problema s erekcijom.

Nedjelja: Kraj izazova

Završila sam nedjelju s osjećajem da je seks postao obaveza umjesto uživanja. Ujutro sam koristila vibrator i bilo je manje zabavno nego inače, a odnos je postao obaveza. Kasnije tog dana došao je da gledamo film i obećali smo da ćemo se opustiti. Ali, kada su se ugasila svjetla počeo me je ljubiti po vratu i brzo smo se skidali. Mislim da je seks dva puta dnevno previše. Shvatila sam da iščekivanje može biti podjednako uzbudljivo kao i sam akt intimnog odnosa, piše Espreso.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

