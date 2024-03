Allison Tennyson (34) iz Minnesote priznala je da je alergična na spermu i kondome, zbog čega je seks za nju mučno i neugodno iskustvo.

"To je borba. Teško je biti intiman jer nije ugodno, a ne mogu ni koristiti kondome", rekla je Allison.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sve završava na predigri

Kada je imala 24 godine, dijagnosticiran joj je Ehlers–Danlosov sindrom, koji utječe na vezivna tkiva, objašnjavaju iz klinike Mayo.

"Plakala sam dosta zbog toga, da budem iskrena. Bila sam uznemirena jer nisam znala da se to može dogoditi, niti sam ikada ranije čula za taj sindrom", priznala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dijagnosticirana joj je alergija na spermu nakon što je testirana na 160 alergena, a nekoliko rezultata je bilo pozitivno, kao što su na bakar i penicilin.

Alergija na sjemenu tekućinu, također poznata kao preosjetljivost sjemene plazme, rijetka je alergijska reakcija na proteine koji se nalaze u spermatozoidima. Kada je koža u kontaktu sa spermatozoidima, izaziva osećaj peckanja ili žarenja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Unatoč tome što ima alergiju, Tennyson uživa u seksu, ali ne i onome što s njim dolazi. "Uvijek se želim seksati pa to i radimo, ali sve završava na predigri. Bez sperme to jednostavno nije to i vrlo je ograničavajuće", rekla je i objasnila da želi povećati intimnost sa svojim partnerom, ali bol koju osjeća, zabrinjava je.

"Intimni odnos me boli, a moj partner to ne želi. Nikome nije privlačno da ozlijedi partnera tijekom seksa", rekla je Tennyson.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Foto: Instagram

Ne pomaže ni kondom

Mnogi pretpostavljaju da upotreba kondoma može riješiti alergiju na spermu, ali ova mlada žena je također alergična na materijale od kojih se prave kondomi.

"Nismo dovoljno intimni zbog alergija. Ne želim da me peče, a on me ne želi rasplakati, tako da je vrlo teško", dodala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Par je razmišljao kako će izgledati njihova budućnost ako odluče imati djecu, ali se pitaju dozvoljava li njeno stanje to.

"Razmišljali smo o tome, samo još ne znamo je li izvedivo. Ne znam bi li moje tijelo jednostavno odbacilo spermu u potpunosti? Oduvijek sam htjela dijete pa onda pomislim da je u redu i ako nemam bebu. Stalno se vrtimo u krug", priznala je Tennyson.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uz to, Allison pati i od poremećaja zgrušavanja krvi, što može biti opasno tijekom trudnoće.

"Imam i poremećaj zgrušavanja krvi, tako da je trudnoća vrlo rizično stanje za mene. Partner i ja smo obavili konzultacije s doktorom kako bismo bili sigurni da ću preživjeti trudnoću i sve što ide uz nju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Par se i dalje nada da će pronaći način kako bi dobili bebu unatoč njenom zdravstvenom stanju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nije jedina

Iako se alergija na spermu smatra rijetkom, Chloe Lowery, studentica iz Colorada, priznala je da također pati od preosjetljivosti na sjemenu tekućinu.

"Zapravo sam alergična na seks", rekla je 18-godišnja Lowery. Otkrila je alergiju kada je prvi put imala intimne odnose.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svaki put kada osjetim spermu u sebi, to se događa. Čak i vrlo malo, čak i sjemenu tekućinu", objasnila je i dodala da težina neželjenog efekta ovisi o količini sperme s kojom je stupila u kontakt, dok simptomi mogu trajati od 15 minuta do sat vremena, piše New York Post.

Foto: Instagram Foto: Instagram

POGLEDAJTE VIDEO: Senzacija iz spavaćih soba Hrvata! Istraživanje otkrilo šokantne detalje o seksu