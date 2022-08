33-godišnjakinja je odlučila potražiti savjet od stručnjakinje za muško-ženske odnose jer nikako ne može izbaciti iz glave drugog muškarca tijekom seksa s partnerom.

Misli vode dalje

Zbog kompliciranog ljubavnog života se obratila stručnjakinji Deidre: "Razmišljam o drugom muškarcu svaki put kad se seksam sa svojim dečkom i ne mogu ga izbaciti iz glave. Moj partner i ja smo se rastali na nekoliko mjeseci. Za to vrijeme sam se našla s jednim tipom s posla. Ima 36 godina. Spavali smo i to je bilo to. U međuvremenu sam riješila stvari s partnerom i ponovno smo zajedno."

Duga veza

"Ja sam žena od 33 godine, a moj partner ima 35 godina. Zajedno smo šest godina. Toliko sam se trudila ne razgovarati s tim drugim tipom i uspijevala sam dva tjedna, ali onda nisam mogla odoljeti. Osjećam se kao užasna osoba", dodala je.

Savjet stručnjakinje

"Tijekom seksa ponekad nam misli jednostavno odlutaju, ali razmišljanje o tom drugom tipu svaki put kad imate seks znak je dubljeg problema. To bi mogao biti signal da ovaj trenutni odnos nije u redu, iako to ne znači nužno da je ta druga osoba vaša budućnost", savjetovala mu je Deidre, piše TheSun.