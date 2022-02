Jedna žena je rekla da se pokazalo kako je pogriješila što je vjerovala da je u jakoj i pouzdanoj vezi.

Objavljujući na Redditu, 21-godišnja djevojka rekla je da su ona i njezin partner zajedno oko dvije godine.

Svađe i nesuglasice

“Kad god se A i ja posvađamo, to također može vrlo brzo postati eksplozivno", rekla je anonimna žena.

Zatim je dodala: “Iako me nikad nije udario, zalupio je telefonom i bacio stvari u bijesu”.

Nedavno su se posvađali oko predbračnog ugovora jer je ona htjela zaštititi svoju obiteljsku zemlju, a on nije.

Muževa posesivnost

“Zaprosio me prije nekoliko mjeseci i od tada se njegovo ponašanje malo promijenilo", rekla je zabrinuta žena.

Objasnila je: “On je mnogo posesivniji i kontrolira mene i stvari koje radim ili ljude s kojima se sada družim.”

Žena je rekla da su se jako posvađali nakon što se njezin zaručnik naljutio na nju jer je razgovarala s prijateljima telefonom.

Uplašena žena je potom dodala: “Nikad ne bih sanjala o prijevari, ali s obzirom na to da sam slala poruke ljudima na svom telefonu, on je zahtijevao da prođe kroz to. Kada sam mu rekla ne, naljutio se i tučnjava je odatle eskalirala, završivši tako što sam ga morala maknuti s vrata kako bih mogla napustiti sobu. Promijenila sam lozinku i ID lica kako ne bi mogao njuškati nakon toga.”

Iznenađujući popis stvari

Žena je tada otkrila nešto što ju je uznemirilo.

Iznenadivši se onim što je vidjela, rekla je: “Pronašla sam dnevnik koji on drži u našoj sobi i pitala ga što je to. Rekao je da su to ljubavna pisma za mene pa sam, nakon što je otišao na posao, odlučila pogledati. Dnevnik, međutim, nije sadržavao ljubavna pisma, umjesto toga uključivao je pritužbe na mene i popis pravila koja je imao za mene."

Užasnuta žena je kopirala bilješke u svoj telefon kako bi ih mogla čitati nasamo.

Popis pravila uključivao je:

1. Ne dopuštati ženi da svaki dan razgovara s prijateljima.

2. Ne dopuštati ženi da pohvali prijateljice.

3. Ne dopuštati joj da se druži s prijateljima bez njega.

4. Ne dopuštati joj da provede noć u kućama drugih ljudi.

5. Dopustiti ženi da razgovara s ljudima samo svakih nekoliko dana, na nekoliko sati.

6. Omogućiti muškarcu pristup njezinim razgovorima.

Odluka ako ne uspiju pravila

Ako navedena pravila ne uspiju, muškarac je napisao da će ići na terapiju za parove, a ako ni terapija ne uspije, žena bi trebala ostaviti sve svoje prijatelje jer, kako je muškarac navodno napisao, “ima mene, obitelj i imat ćemo djecu”.

Žena se bojala da je zaručnik pokušava izolirati pa je odgodila vjenčanje.

“Jednostavno ne znam što napraviti u ovom trenutku, mislila sam da je on drugačiji pa nemam riječi”, zaključila je.

Komentari korisnika

Gotovo svi korisnici Reddita upozorili su ženu da izađe iz veze dok je još neslužbena: "Da, nemoj čekati. Samo ga napusti. Maše SVIM crvenim zastavama za zlostavljanje. Samo odi."

"Joj, nemoj se udati za njega", dodao je drugi, prenosi The Sun.