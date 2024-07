Julia nema partnera i to joj ne smeta: 'Govore mi da se moram udati'

U današnje vrijeme je sve popularniji samački život i mnoge žene se ne obaziru na riječi okoline da im prolazi vrijeme i otkucava biološki sat. Jedna od njih je i Julia Mazur, žena u tridesetima kojoj ne smeta to što je sama te je, unatoč uvriježenom mišljenju da je takav život loš, izjavila je da biti sam ne mora nužno biti ništa loše.

Julia iz Los Angelesa je u svom podcastu "Pretty Much Done" rekla da su joj tijekom odrastanja obitelj i prijatelji često govorili da nađe dobrog muža i ima djecu te je priznala da je zavidno gledala mnoge prijateljice koje su se udale i rodile djecu, a i sama je pokušavala učiniti isto, piše The Mirror.

Ignorirala je društvene standarde

"Osjećam se kao da je društvo usvojilo tu ideju da je za sreću najvažniji tradicionalni brak u 20-ima, imati djecu do tridesete i kupiti kuću, ali kada sam se našla u tom sigurnom odnosu, bila sam nesretna i neispunjena jer sam osjećala kao da to radim samo da udovoljim ljudima oko sebe", rekla je.

Zatim je objasnila: "Kroz taj sam proces shvatila da to nije jedina stvar zbog koje se možete osjećati ispunjeno. Postoje i drugi putevi. Imam 30 godina, nisam u vezi i osjećam se ispunjeno svojim životom, domom, karijerom, prijateljima, obitelji."

Želja joj je inspirirati ljude koji trpe veliki društveni pritisak, upravo zbog toga što još nisu zasnovali vlastitu obitelj, da se oslobode i žive život kakav žele.

"To je zapravo razlog zašto sam napravila svoj podcast. Želim da se ljudi ne obaziru na društveni pritisak te da budu otvoreni za stvaranje života kakav žele živjeti, za sebe, a ne zbog nekoga drugoga tko im dirigira na koji način trebaju živjeti jer je to nešto što oni žele", zaključila je Julia.

Manje te cijene kad si sam

Također je naglasila da kada si sam, odnosno nisi u romantičnom odnosu, čest je osjećaj da ste manje cijenjeni u društvu jer vas vide kao nekoga tko nije poželjan.

"Dogodilo mi se to na globalnoj razini kada su ljudi nazvali moj život besmislenim jer sam podijelila kako je izgledao moj dan kao djevojke koja je sama bez djece. Tada sam shvatila da je društveni pritisak da se vjenčamo i imamo djecu nešto s čime se mnogi od nas suočavaju i nekako se osjećamo manje vrijedno ako nismo postigli te životne prekretnice. Ljudi mogu pronaći utjehu u spoznaji da nisu sami i osjećaju se slobodnima pronaći radost u sadašnjem trenutku", prisjetila se Julia.

Ljudi su danas puno slobodniji, a društvene mreže dale su mnogima priliku da pruže uvid u život žena koje žive po svojim uvjetima te se pritom osjećaju slobodnima.

"Volim vidjeti ljude kako uživaju u samačkom životu i žive život na najbolji mogući način, zbog čega se ne osjećam loše jer radim to isto", objasnila je.

