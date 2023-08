Georgie (34) iz Glasgowa smatra da je lakše varati partnera na putovanjima nego kad je kod kuće. Dosad je imala devet kratkih veza.

Lakše je 'ljubovati' na odmoru

Iako je s partnerom pet godina, tvrdi da ne osjeća krivnju zbog svojih postupaka: "To je nešto što radim kad sam na odmoru s prijateljicama i ne osjećam se posramljeno. Mi imamo stav 'što se događa u Vegasu, ostaje u Vegasu'. Kod kuće sam sretna u svojoj vezi, a ovo je jednostavno nešto što se događa kad sam u inozemstvu. Ne događa se na svakom ljetovanju, ali rekla bih da se radi o većini. Nekoliko puta to nije bio seks, nego noći provedene s drugim muškarcem u razgovoru, alkoholu i ljubljenju."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne mislim da nešto nije u redu sa mnom ili nešto slično. Ne mislim da postoji neka vrsta glavnog uzroka. To je samo nešto što se događa kada sam na drugom mjestu. Vjerojatno postoji hrpa malih razloga. To je ponovno proživljavanje nekih mojih divljih dana na praznicima uz alkohol. Jednostavno se osjećam slobodno kad sam u inozemstvu. Pretpostavljam da i ja imam jako jak libido i to se vidi na odmoru. Moje prijateljice i ja smo privlačne žene, tako da često privlačimo pažnju mnogih muškaraca", objasnila je razlog svojih postupaka.

Vjernost nakon vjenčanja

Georgie namjerava biti vjerna tek kad se vjenča, ali također shvaća da bi njezin partner mogao biti shrvan kad bi saznao za njezine afere.

"Nema šanse da bih razmišljala o ovakvom ponašanju nakon što se vjenčamo i onda, nadamo se, dobijemo dijete. Dakle, možda ću to izbaciti iz svog sustava. Ne osjećam se krivom. Kada sam s njim kod kuće, ne razmišljam o onome što sam radila na putovanja. Sigurna sam da bi moj partner bio shrvan, ali to nije nešto što će ikada saznati pa ne vrijedi razmišljati o tome. Vrlo sam oprezna u davanju svog pravog imena, mjesta gdje živim i otkrivanja detalja i sličnih stvari. Većina muškaraca koje sam zavela također imaju partnerice, tako da tu postoji određena razina povjerenja", piše The Sun.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Ljubavnik iz Lipecka