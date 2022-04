Navigiranje morem dejtova puno je zamki, a sigurnih lula je malo. I taman kad mislite da ste naišli na nekoga s kime bi se mogli skrasiti, jave se znakovi koji zvone na uzbunu, a ni sami niste sigurni trebate li pobjeći glavom bez obzira ili samo umišljate. Upravo to je mučilo jednu ženu, nakon što je uočila detalj na mobitelu lika s kojim se našla. Za savjet je pitala korisnike društvene mreže Mumsnet.

'Sve je išlo dobro dok mi nije pokazao mobitel'

"Dakle, bila sam na prvom spoju u petak navečer s dečkom iz Bumblea. Sve je išlo dobro do kraja spoja, kada mi je pokazao nešto u aplikaciji za razmjenu poruka na kojoj se dopisivali nakon što smo kliknuli na Bumbleu. Spremio je moje ime kao ‘Charles’, a ne ‘Charlotte’. Pitala sam ga: 'Zašto si tako sačuvao moje ime?' Rekao je da je samo tipfeler Imala sam čudan osjećaj, ali je odmah ispravio moje ime.

Tražio je da se ponovo nađemo ovaj tjedan – malo smo se dopisivali, ali ne mogu se otarasiti osjećaja da laže i da me sačuvao kao muškarca kako bi prikrio a je već u vezi i ide u iduću ili da vara varanje. Ni jedno niti drugo nije sjajno. "Jesam li nerazumna ako otkažem sljedeći spoj samo na temelju ovoga? Ili bi to stvarno moglo biti nedužno?"

Komentari su bili podijeljeni: dok su jedni rekli da je greška u imeniku jasan znak da bi trebala pobjeći, drugi su rekli da ga ne bi potpuno otpilili ako im se "stvarno sviđa", ali da bi bili oprezniji oko njega.

'Jedno jedino objašnjenje'

Jedna osoba je rekla: "Ne postoji jedno jedino nevino objašnjenje. On već ima ženu u svom životu i vas skriva. To je jedino objašnjenje." Drugi dodao: "Bez obzira na razlog zbog kojeg je to učinio, čudno je. Napisao je to tako s razlogom. Vjerujte svom instinktu." No, jedna korisnica se nije složila: "Nisi nerazumna ako si oprezna, ali može biti da ga je 'spellchecker' tako promijenio a on to jednostavno nikada nije promijenio. Da mi se stvarno sviđa, ne bih ga prestala viđati samo zbog toga ali definitivno bih otvorila oči."