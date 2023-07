U filmovima se često može vidjeti da žene stenju tijekom seksa i zabacuju glavu unazad od užitka. Iako se to možda i činilo kao pretjerivanje, vrlo vjerojatno je kod mnogih postavilo visoke standarde što se tiče orgazma i samog seksa.

Ima li to žensko stenjanje uvijek veze s time koliko je akcija dobra? Prema istraživanju o intimnom ponašanju koje je proveo tim znanstvenika sa Sveučilišta Lancashire, zapravo i nema.

Poticaj muškarcu

Autori tog istraživanja su došli do zaključka da je glasno stenjanje zapravo način da žene više uzbude partnera i potaknu mu orgazam.

Znanstvenici su pitali žene u dobi od 18 do 48 godina za detalje o njihovom stenjanju tijekom seksualnog odnosa. Otkrili su da većina žena za vrijeme seksa proizvodi zvukove, ali ne nužno dok doživljavaju orgazam. Umjesto toga, 66 posto njih je priznalo kako stenju da ubrzaju partnerov orgazam, dok 87 posto žena to čini kako bi se osjećale više seksi i imale više samopouzdanja.

Kada se najviše stenje

"Dok se ženski orgazmi najčešće postižu tijekom predigre, stenjanje je na najvišoj razini prije ili istovremeno s orgazmom muškarca", zaključili su znanstvenici. Osim toga, dodaju da žene ubacuju zvuke kako bi smanjile 'dosadu' u krevetu.

"Ne postoji toliko puno istraživanja na ovom području, ali bombardirani smo kroz medije idejom toga da je stenjanje povezano s orgazmom i dobrim seksom. Ako stenjete, partneru dajete do znanja da sve radi dobro, a to očigledno nije tako. Zato bi trebali 'koristiti' stenjanje samo kad je nešto dobro, a ne kad želite sakriti ono što nije da bi on prije završio", rekla je znanstvenica Kristen Mark sa Sveučilišta Indiana.

Kako je kod majmuna

Žene nisu jedine koji proizvode zvukove tijekom seksa. Istraživanja u životinjskom carstvu otkrivaju da ženke majmuna pavijana imaju velik broj stenjanja. Ti zvukovi postaju sve kompleksniji kako se približava vrijeme ovulacije, a osobito kad se pare s pavijanom koji je više rangiran na njihovoj društvenoj ljestvici. Ženke makaki majmuna također proizvode kratke i glasne zvuke koji su okidač orgazma kod mužjaka.

"Žena se uči da treba preuzeti odgovornost nad vlastitim užitkom, a one mogu napraviti i korak više, mogu biti učiteljice svom muškarcu", rekla je Mark, koja ističe kako je dokazano da stenjanje potiče i ženski orgazam, a ne samo muški.

