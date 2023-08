Za muškarce s Balkana se tvrdi da ne pokazuju emocije, da im je teško priznati da nisu u pravu, da nijedna žena ne može nadmašiti njihovu majku i da moraju biti glavni u društvu. Je li to zaista tako i prihvaćaju li pravi Balkanci da trebaju raditi na sebi i mijenjati se? Zašto mnogobrojna iskustva govore da muškarci svoje supruge stalno uspoređuju s majkama, otkrio je Dušan Blagojević, životni mentor za Prvu TV.

Balkanci moraju biti snažni

"Za balkanskog muškarca se smatra da mora uvijek biti jak, da mora držati emocije pod kontrolom i od samog djetinjstva nas tako odgajaju. Kasnije, ako nastavimo tako živjeti, može doći do ozbiljnih posljedica. Emocije su tu s razlogom. Neugodne emocije nas mogu mnogo toga naučiti. Poziv muškarcima je da malo više dopru u srce. Žene su intuitivnije po prirodi. Sjećam se kad sam postao otac, kad sam uzeo sina, on je za mene bio kaos koji plače, dok je moja supruga odmah znala zašto plače. Žena to jednostavno osjeti. Mi muškarci trebamo znati da tako nismo slabiji, već jači", rekao je Blagojević.

"Posljednjih nekoliko godina javlja mi se sve više muškaraca sa željom da rade na sebi. Čini mi se da smo sazreli i da rad na sebi više nije tabu tema. I ne treba biti, to je ono što mene ohrabruje. Kad sam počeo ovo raditi, 80 posto su bile žene. One su otvorenije, a u ženskom svijetu nije sramota imati problem. U muškom svijetu, imati problem koji ne možeš riješiti sam, smatra se sramotom", rekao je Dušan Blagojević.

Uspoređivanje žena s majkom

Na pitanje je li pogrešno to što muškarci uspoređuju supruge s majkama, odgovorio je: "Ne mora biti pogrešno, ali je pogrešno što naše balkanske majke mnogo toga rade za svoje sinove. Zato sam htio krenuti od žena, da ih osnažim. Vodio sam se osobnim primjerom. Za mene su mnoge stvari rađene u djetinjstvu i znam koliko mi je to kasnije otežalo. I baka i majka su radile mnogo toga za mene što nisu trebale raditi. Kasnije mi je bilo duplo teže steći zdrave navike koje bih kao dijete lakše stekao. Majke nikada ne smiju izgubiti sebe, a žene imaju tu tendenciju, osobito u prve dvije godine djeteta", rekao je Blagojević.

"Za dijete ne trebate napraviti ništa što to dijete nije sposobno napraviti samo. To je jako dobro pravilo koje sam čuo još u staračkim domovima. To je medvjeđa usluga. Ponekad mi je teško kad moj sin ide u vrtić i znam da ako se bude sam obuvao, to je dodatnih deset minuta. Ipak, bolje je da ga pustite. Kasnije će mu ljubavne veze biti mnogo bolje jer neće od žene očekivati da mu bude majka, jer mu ne smije biti majka", objasnio je životni mentor.

"Ljubav nije 'ja tebi, ti meni'. Ljubav je 'ja dajem najviše što mogu, više nego što dobivam, a dobivam više nego što dam'. Ljubav je žrtva. Ljudi pitaju što to trebaju žrtvovati. Žrtvuju se sebične hedonističke potrebe za dugoročno zadovoljstvo i sreću u vezi ili braku. Ja ću se možda odreći treninga ako supruzi treba vrijeme za nju. Mislim da tu možemo tražiti rješenje problema. Zapravo, sve je u žrtvovanju hedonizma za nešto više", rekao je Dušan Blagojević.

