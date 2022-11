Buduća mladenka, koja je željela ostati anonimna, na društvenoj mreži Reddit podijelila je neobičnu priču koja joj se dogodila neposredno prije vjenčanja, a zbog koje je ostavila zaručnika.

Ljutita mladenka otkrila je da joj je zaručnik iz ormara ukrao vjenčanicu koju je sama kupila i vratio je u trgovinu jer smatra da ona tako bespotrebno "baca novac". Ali to je tek početak njezine drame.

"Ovo zvuči kao klišej, ali od djetinjstva sam sanjala o lijepoj vjenčanici, a sada sam si je mogla priuštiti." Ali moj zaručnik ne misli da je u redu potrošiti nekoliko tisuća dolara na haljinu koju ću odjenuti samo jednom”, napisala je ova žena i dodala da je cijena njezine haljine tipična za vjenčanice.

Kad je saznao da je kupila vjenčanicu, zaručnik joj je počeo govoriti kako je "neodgovorna s novcem", dodajući da je već potrošila mnogo novca na šminku, umetke za kosu i nakit.

“Dan nakon kupnje vjenčanice primijetila sam da je nema u ormaru. Izbezumila sam se. Bila sam šokirana. Pitala sam ga gdje je moja vjenčanica, a on mi je rekao da ju je vratio u trgovinu. - Pitala sam ga zašto je to učinio, a on mi je rekao da misli da je haljina smiješno skupa i da bacam novac uzalud" - rekla je buduća mladenka.

Da stvar bude gora, njezina buduća svekrva stala je na stranu svog sina, iako je znala da on novac od vjenčanice drži kod sebe i da će ga zaručnici vratiti kad se dogovore oko rješenja.

Tisuće korisnika komentiralo je objavu, a mnogi od njih stali su na stranu ove nesretne djevojke nakon što ga je odlučila ostaviti.

“Za takvog se jednostavno ne možeš udati”, “Ne vjerujem da je zadržao novac od vjenčanice”, “Bože moj, kakav muškarac”, “Dosta jasan znak da ga ostaviš”. ..