Kozmetičarka iz Dallasa u Teksasu na TikToku je podijelila kako ju je njen zaručnik 'ghostao' samo nekoliko tjedana prije dana njihova vjenčanja.

Artrice, kozmetičarka specijalizirana za trajnu šminku, tvrdila je da ju je njezin bivši zaručnik odveo u Dubai da zaprosi.

Jednog dana razgovarali su telefonom o tome koliko se vole i koliko su uzbuđeni zbog svog velikog dana.

Idućeg dana, zaručnik je nestao.

I dan danas tvrdi da se nije čula s njim. Potpuno ju je ispario i nestao iz njenzina života bez ikakvog objašnjenja.

Nestao bez ikakvog objašnjenja

Artrice je objasnila: “Prošle godine, moj me zaručnik ghostao nekoliko tjedana prije našeg vjenčanja, a odveo mu u Dubai kako bi me zaprosio. Ostala sam shrvana i zbunjena", prisjeća se.

No nije dugo očajavala. “Odlučila sam se usredotočiti na svoje snove kao trajna šminkerica u Dallasu. "Ono što te ne ubije čini te jačim." ističe

U drugom videu, Artrice je odgovorila na neka od brojnih pitanja.

Rekla je: “Glavno pitanje koje dobivam je zašto neću pokazati kako izgleda. Ne osjećam potrebu da mu pokažem lice. Ovdje se uopće nije radilo o njemu, radilo se o tome da prebrodim težak period u životu i da svu tu energiju uložim u svoj posao.", kaže.

Obitelj i prijatelji mu čuvali leđa

Ni danas ne zna zašto je odjednom otišao.

“Je li mrtav? Jesam li razgovarala s njegovom obitelji? Naravno da sam pokušavala doći do njegove obitelji. Da, on je živ prema onome što ja znam. Mahnito sam zvala njegove prijatelje i obitelj, svi su me samo upućivali dalje tako da je očito da su ga štitili i očito je imao neke druge stvari sa strane, tako da je to to.”

Još jedan TikToker pitao je Artrice je li dobila ikakav rasplet.

“Nikada nisam saznala zašto, nisam dobila nikakav završetak. Ne razgovaram s njim. Doslovno me ghostao, tako da nemam pojma.”