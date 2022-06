Vjernici se moraju strogo pridržavati većine vjerskih pravila o životu pa im tako nije dozvoljen zajednički život prije braka, kao niti seks prije braka. Jednog Hrvata su zanimali stavovi ostalih vjernika te je potražio savjet na Redditu:

"Zajednički život prije braka, zašto ne? Ne bih htio da ovaj thread preraste u pljuvanje po vjernicima, iskreno me zanima odgovor pa molim da odgovaraju samo oni kojima je pitanje postavljeno. Pitanje je primarno namijenjeno vjernicima koji se nisu ili se ne planiraju useliti sa svojim partnerom i isprobati kako ide taj zajednički život prije nego se obvežu na "forever after" (ili ako netko ima sekularne razloge zašto se nije ili ne planira useliti). Recimo da si čuvanje nevinosti za brak još nekako mogu izracionalizirati, no, rekao bi da je sasvim suludo obavezati se nekome do kraja života bez da si zapravo skroz upoznao tu osobu (a osobno iz vlastitog iskustva mislim da tek kad počneš s nekime živjeti ga možeš u potpunosti upoznati). Koliko sam upoznat, nije grijeh živjeti pod istim krovom s osobom s kojom nisi u braku. Osobno poznajem nekoliko bračnih parova koji su tako "naslijepo" uskočili u brak, da bi tek nakon godinu-dvije otkrili da imaju neke nepomirljive razlike oko kojih ni jedna strana nije spremna na kompromis, očito je da se takva situacija mogla izbjeći da su taj brak odveli na "probnu vožnju" prije nego što su se zapravo vjenčali."

Ništa ne osigurava sretan brak

Mnogi smatraju da nema garancije za sretan brak: "Jedna i jedina istina je da što god radio, živio ili ne živio prije braka, seksao se ili ne prije braka, bili u vezi dugo ili kratko, ništa, ali baš ništa ne osigurava dugovječan i sretan brak. Poznajem ljude koji su živjeli nekoliko godina skupa prije braka i razveli se mjesec dana nakon sklapanja braka i to nekoliko parova. Naravno, ako činiš ove sve iznad navedene stvari imaš puno bolje šanse da upoznaš osobu kvalitetnije pa da doneseš odluku koja je bolja za tebe, ali kako to uvijek biva, većina nas donosi loše odluke bez obzira na to što raspolažemo s dosta informacija pa se i tu zaj... Međuljudske veze su jako zaj..., a pogotovo romantične. Sve što si gradio godinama se može razj... u pola sata i to ne tvojom krivicom. Ali ono, objektivno je bolje živjeti skupa prije pa se barem uoče možda neke veće razlike koje su "nepremostive"."

Još jedna osoba se složila s time: "Nema danas garancije ni za šta, živiš s curom par godina zajedno, misliš da je poznaješ, oženiš, dobijete dijete i onda se jedan dan probudiš i pitaš tko je ova osoba pored tebe jer se ljudi mijenjaju. Brak je tu da kad dobijete dijete da ne pukneš odmah nakon mjesec dana i odseliš se."

Ne žele zajedno živjeti prije braka

Neki ne žele živjeti zajedno prije braka: "Moja sestra ima dugo dečka i ne želi živjeti s njim. Mene boli briga, ali pitao sam ju zašto to toliko odbija kad joj je stambeno pitanje najveći problem, ovako bi mogla prepoloviti rentu. Ona kaže da ne želi jer je sljedeći korak nakon zajedničkog življenja brak, a nije sigurna želi li brak. Ako ne želi bolje da to sazna prije, a ne kasnije zar ne?" Na to mu je druga osoba odgovorila: "Meni se čini da tvoja sestra ne želi biti u toj vezi pa ovako samo odgađa prekid."

'Probna vožnja' je potrebna

Velika većina podržava zajednički život prije braka: "Zajednički život prije braka se podrazumijeva, barem što se mene tiče. Jednu četverogodišnju vezu sam prekinuo zbog zajedničkog života. Jednostavno kad smo počeli živjeti zajedno, skužili smo da nije to to i rastali se mirno. Dok smo živjeli odvojeno i viđali se, bilo je sve ok. Tako da je ta probna vožnja jako dobra stvar."

"Među tisuću gluposti što sam napravio u životu, zajednički život prije braka mi je daleko najbolji korak u životu jer da to nisam napravio, da nisam, dosad bi bio minimalno dvaput razveden. Ogromna je razlika između veze i zajedničkog života i sad imam nazovi problem jer sam na putu prema trećim službenim zarukama, a cura mi je dosta vjerski nastrojena i diferencijalno suprotna u karakteru od mene. Njoj je nepojmljivo živjeti zajedno bez braka i ne želi ni čuti za to dok se ne oženimo. Znam da si naglasio da nije tema za pljuvanje po vjernicima, nije mi to ni namjera, ali dosta ljudi koji razmišljaju kao moja cura tako razmišljaju zbog vjere, iako ja imam baš realno iskustvo i za razliku od njih znam točno što je zajednički život i koje to obveze povlači sa sobom", dodao je Dalmatinac koji je prošao te situacije.

Još jedan muškarac se složio: "Mislim da je pričanje i razmišljanje o tim pizd... u 2022. godini suvišno. Mislim da je pametnije živjeti skupa i osjetiti što to znači mimo akcije u krevetu. Tko želi kupovati mačka/mačku u vreći, njegova stvar i njegov rizik, ni prvi, ni zadnji koji se opekao na budalu/psihijatriju."

Religiozni ljudi

Neki su komentirali stavove vjernika: "Religiozni ljudi uzimaju neraskidivost braka za ozbiljno. Logično je da će onda i biti spremni na razgovor i kompromise unutar istog. Nitko nije lud da u takav brak uđe bez razgovora o tome tko će imati kakvu ulogu u kućanstvu i tu se u većini slučajeva pretpostavljaju tradicionalne uloge na koje oba člana pristaju. U prijevodu: nemamo izbora nego da se dogovorimo."

"Iz plitkog razgovora s jednom takvom vjernicom sam skužila da je "grijeh" živjeti s nekime prije braka jer njima zajednički život podrazumijeva seks. Kao da se ne možeš suzdržati od seksualnih nagona, ali nije imala konkretne argumente, kao ni većina tih ljudi koji žive prema nekim pravilima, a ne znaju ni zašto. Možda se oni boje da će nagoni prevladati i da će "nesvjesno" počiniti veliki grijeh. Smiješno mi je sve to skupa. Ako im je toliko važno ostati "čist" prije braka, nema toga načina da upadneš u pakao seksa ako to ne želiš. Zajednički život može dobro funkcionirati i bez seksa, a po mom je mišljenju krucijalan za upoznavanje osobe s kojom želiš provesti cijeli život, roditi i odgojiti djecu s tom osobom. Isto mislim i za seks, ali donekle shvaćam njihova uvjerenja o apstinenciji. Tko voli nek' izvoli, ali zgražavanja na spomen zajedničkog života su mi jezivo smiješna", rekla je jedna žena nakon razgovora s vjernicom.

Javio se i jedan vjernik: "Evo ja sam vjernik i ne podržavam to da nema seksa prije braka, niti zajedničkog života prije braka. Druga su vremena bila kada se Biblija pisala, ljudi su se uzimali sa 16-17 godina, a vjerojatno i mlađi (ovo je samo pretpostavka)."