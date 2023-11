The Sunovoj kolumnistici Deidre Sanders javila se nesretna žena (39) koju suprug (42) vara i to s njenom najboljom prijateljicom (40). Ona i suprug u braku su osam godina, a shvatila je da se nešto događa nedavno kad je on prema njoj postao hladan.

POGLEDAJTE VIDEO: U Hrvatskoj sve manje sklopljenih brakova, a velik broj razvoda: Zašto pucaju i kako ih spasiti?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Srce mi je slomljeno zato što me moj muž vara s mojom najboljom prijateljicom. Zašto bi me ljudi koje najviše volim izdali? Najgore je što oni to neće ni priznati i stalno inzistiraju da je sve to neki veliki nesporazum", otkrila je nesretna žena.

On i njena prijateljica znaju se od malih nogu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nedavno sam počela sumnjati da nešto događa s mojim mužem. Postao je udaljen i činilo se kao da mu se energija potpuno promijenila. Naivno sam pretpostavila da je to zbog stresa na poslu. Nijedan dio mene nije posumnjao da bi me on varao, pogotovo s mojom najboljom prijateljicom", istaknula je žena.

Prošli su je trnci kad je čula s kim je muž vara

"Jednog dana naša zajednička prijateljica mi je poslala poruku u kojoj je tražila da se nađemo. Kad smo sjele na kavu rekla mi je da je vidjela mog muža i moju najbolju prijateljicu kako se "ljube i plaze jedno po drugom" u jednom baru. Prošli su me trnci", kazala je žena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Žena je otkrila da joj je 'srce slomljeno' nakon što je saznala da je muž vara s njenom najboljom prijateljicom.

Ona im je to sve ispričala, no njih dvoje su to sve porekli te su rekli da je njena prijateljica sve to izmislila.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U želji da dođem do istine, predložila sam da se nas četvero sastanemo i porazgovaramo, ali oboje su odbili rekavši da ne žele gubiti vrijeme na razgovor s lažljivicom. Ako su doista nevini, zašto bi to bio takav problem?", upitala je žena.

Deidre je odgovorila:

"Izdani ste se i to je poražavajuće. Imati osjećaje tuge i ljutnje je normalno, pogotovo ako vaš suprug i vaša prijateljica odbijaju priznati što su napravili.

Iako je teško ne donositi prebrze zaključke, pokušajte razmisliti zašto vam druga osoba govori ove informacije. Je li moguće da ona laže?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako je odgovor ne, a vi joj doista vjerujete, tada morate otvoreno i iskreno razgovarati sa svojim mužem. Objasnite mu koliko ste povrijeđeni i da ne možete krenuti naprijed ako on nije iskren s vama.

Osim ako nije voljan priznati što je pogriješio ili dati objašnjenje, bit će nemoguće ponovno izgraditi povjerenje, a bez povjerenja niti jedna veza ne može funkcionirati. Još bi vam savjetovala da odete na terapiju za parove.