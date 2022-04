U doba pandemije se sve promijenilo pa tako i društvo. U razdoblju kada su svi morali ostajati kod kuće i distancirati se, ta promjena je dovela do micanja od socijalizacije što je narušilo međuljudske odnose jer je svima postalo normalno držati distancu s ljudima.

Jedan od velikih društvenih problema je postala i nemogućnost pronalaska ljubavnog partnera. Iako se mnogi kunu u Tinder i ostale aplikacije za pronalaženje partnera, neki su neuspješni s aplikacijama.

Muka Hrvata

Jednog Hrvata posebno muči situacija u kojoj se pronašao jer nikako ne može pronaći curu pa se obratio korisnicima hrvatskog Reddita: "Gdje upoznati djevojke? Ne pitam kako, pitam GDJE. Ne znam gdje ići. Svi stariji mi govore da ne tražim cure i da će se same ukazati, ali ja ne volim ostavljati stvari sudbini. HR Reddit je prije preporučio planinarski klub, ali otkad sam ga upisao i otišao tamo, vidim samo stare osobe na izletima koje idu kako bi održavali zdravlje. Prijatelji preporučuju noćni klub, ali ondje je preglasno za razgovor i ja ne vidim kako bi itko ondje trebao ikoga upoznati. Zbog financijskih razloga ne idem na falkutet, socializacija ondje otpada. Što se tiče posla, radim u struci gdje su 99% muškarci, dakle tamo cura nema. Treniram boks, tamo su isto 99% muškarci. Znam, sad ćete preporučiti da upišem školu stranih jezika, ali bilo bi glupo ako tamo nema cura, a došao sam zbog cura pa se onda ja ispišem i onda će svi tamo misliti da sam ja lijen i ne da mi se učiti. Osim toga, nisam siguran da mi se da upisati u neku izvannastavnu aktivnost koja me inače ne zanima. Dating appove deinstaliram pa instaliram opet par mjeseci poslije i uvijek vidim iste osobe na njima pa ako su one još uvijek tamo i nisu sebi našle para to mi onda govori da je u njima problem ili imaju previsoke standarde."

Zatim je postavio pitanje: "Postoji li neki speed-dating bar, therapy group session ili summer camp gdje se čisto ide za upoznavanje ljudi ? Ili neka škola stranih jezika ili drugog hobija koja je ljetna i traje samo ljeti?"

Proširenje krugova

Jedan muškarac mu je dao savjet: "Hrvati partnere najviše upoznaju kroz društvene krugove (škola, posao, obitelj, hobiji, crkva). Ako ti trenutni krugovi to ne omogućuju, proširi ih ili stvori nove. Koga briga što će ljudi koje više nećeš vidjeti misliti? A ništa onda ti misli i nemoj biti siguran i definitivno nemoj ništa napraviti, ni promijeniti jer je očito sve ok kako je sad i ne pitaš za mišljenje na Redditu. Nađi si aktivnosti gdje ima potencijala upoznati curu, a koje su ti ujedno i zanimljive. Ako takvih nema onda nađi aktivnosti koje ti nisu nezanimljive. Nađi neke prema kojima si neutralan. Ako ti se aktivnost ne sviđa, nađi novu", za ovaj savjet mu se autor pitanja zahvalio.

Svi imaju neke prijateljice

Da uvijek postoji neki prijatelj koji ima više prijateljica mu je rekao i drugi muškarac: "Prvo i osnovno je da ćeš bilo kakvim forsiranjem samo pogoršati stvari. Čini mi se da ti je "hitno" naći curu, ali nema baš puno cura koje "hitno" traže dečke kako bi ušle u vezu. Nemoj svakako žuriti s tim stvarima jer ćeš postići samo kontra efekt. Što se tiče GDJE, imaš prijatelje? Muške? Imaju li oni prijateljice, imaju li cure koje imaju neke svoje prijateljice? Najlakši, najbrži i najefikasniji način upoznavanja nekog je preko nekog. Ako imaš hrpu muških prijatelja, neki od njih sigurno znaju ili neke cure ili znaju nekoga tko zna neke cure. Probaj se s takvima dogovoriti da odete na neke izlaske ili druženja, za početak i u većem broju čisto da se upoznaš s ljudima pa nakon toga vidi mic po mic s kojom se curom možeš skompati za početak i eventualno dogovoriti opet neki izlazak, makar opet i u grupi. Dovoljna su 2-3 takva grupna izlaska da klikne makar prijateljstvo s nekom curom pa ako ništa drugo, u najgorem slučaju, ona će valjda imati neke svoje frendice s kojima te može upoznati. Cilj je prvo proširiti poznanstva, a tek nakon toga, nakon što ima određen broj cura, vidjeti s kojom postoji šansa za nešto pa eventualno probati korak dalje."

Na savjet muškarca o prijateljicama njihovih prijatelja se javio drugi muškarac koji nema društvo te pitao: "Dobri savjeti, ali kako naći društvo ako nemaš nikoga. Imam jednog frenda debila koji me ne želi zvati u izlaske curama, a glupo mi je sam se uvaliti." Na ovaj očaj Hrvata mu se javio jedan i predložio: "Skupimo se nas par odavde i odemo u klub."

Treći im se pridružio savjetom s obzirom na to da neki muškarci nemaju prijatelje: "Radi na nekom hobiju koji te zanima ili ti dobro ide i gledaj neki socijalni aspekt. Primjer: Gaming. Sam si, sjediš doma po cijele dane i samo igraš igrice. Pa nađi neke grupe playera iz naših krajeva, uvijek netko traži nekoga čisto za igranje zajedno. Vremenom se ljudi upoznaju, dogovore grupnu cugu pa se ode van i druži. Kroz zaj... s vremenom upoznaš samo još više ljudi. Mogu potvrditi da funkcionira jer sam i sam užasno puno ljudi upoznao upravo online, preko igri, s kojima sam se vremenom susreo uživo pa smo danas normalna ekipa koja, iako ne živi blizu, se nađe tu i tamo na kavi, ali svejedno opet na kraju preko A sam upoznao B, preko B sam upoznao onda C, itd., itd."

Žene su u crkvi

Mnogi su savjetovali da se žene može upoznati u crkvi, nedjeljom na misi: "Najbolje su u crkvi, samo je malo sklizav teritorij ulet, radim na taktici, kod mene ima jedna kafana gdje se sjate na kavu kasnije, mislim da mi je tamo najbolja prilika, kad provjerim, javim."

Drugi je predložio katoličke kampove: "Katolički ljetni kampovi za mlade bez zaj..., bude žena k'o salate", na što je drugi dodao: "Ali ništa od seksa" te dobio odgovor: "Možda ne u kampu, no u kasnijem druženju, vjerojatno da. Također te cure imaju prijateljice pa odeš koji put s njima van pa te prijateljice možda imaju prijateljice."

Sve žene idu na ples

Mnogi su se složili da će najviše žena upoznati na plesu i da je tečaj plesa najbolja opcija: "Ples. Na tečaju plesa ima uvijek cura, ali ako te igrom slučaja nijedna neće, naučit ćeš nešto jako lijepo i korisno jer većina žena voli muškarca koji zna plesati", na to se nadovezao i drugi: "Brate, upiši ples, sve će trčati za tobom."

"Upiši se na ples, recimo salsu. Naravno, nemoj se bacati na cure kao neki idiot, manijak, već vidi prvo neko prijateljstvo pa druženja pa postoji vjerojatnost da će ići dalje", dodao je još jedan muškarac.

Žene vole pse

"Nabavi nekog slatkog psa, redovno ga šeći i upoznat ćeš puno cura", savjetovao mu je jedan muškarac, a drugi dodao: "Lažeš, treba i izgledati kao da ih neće ubiti."

"Pseći park je novi Tinder", zaključio je jedan muškarac.

Savjet žene da ne forsira

"Nemoj molim te upisivati školu stranih jezika ili tečaj plesa s namjerom da nekog tamo bariš jer su cure došle učiti jezik ili plesati, a ne tražiti dečka", savjetovala mu je uznemirena žena, na što joj je autor u potrebi odgovorio: "Kad bih se ja onda trebao upucavati curama? Cure se šeću da se prošeću, idu na faks kako bi učile, idu na poso kako bi zaradile... 99% njihovih radnji one izvode s ciljem koji nije pronalaženje dečka. Otkad je postao društveni zločin razgovarati s curama dok su usred nečega? Svatko na svijetu je uvijek usred nečega. Razumijem da kad cura kaže NE onda treba odustati i više joj ne smetati, ali ono što ti predlažeš, u praksi je da nikad ne razgovaram s curama."

Rasprava se razvukla: "Zato jer nije ista stvar to što si ti upisao tečaj francuskog jer actually želiš naučiti francuski i zapela ti je za oko neka simpatična cura pa ćeš pokušati uspostaviti neku komunikaciju s njom. Čim moraš postaviti ovakva pitanja, odmah mi nešto govori da nemaš puno iskustva sa socijalizacijom sa ženama i da će to izgledati da ćeš pokušati upasti svakoj zgodnijoj curi na tečaju, a vjeruj mi, žene znaju namirisati očaj."

Drugi muškarac se nadovezao na raspravu: "Ako stvarno dobro čitaš signale, onda je okej da se pokušaš upucavati curi i na tečajevima. Ako ne čitaš dobro, onda radije nemoj jer ćeš samo stvoriti neugodnu situaciju curi, pogotovo ako ste plesni partneri. Ako i ne znaš čitati signale, okej je da upadneš curi dok šeta ili pije kavu jer se svakako vjerojatno više nikad nećete vidjeti u slučaju da te odj..."

Pojavit će se same

Dobio je savjet da će se žene same pojaviti: "Ovo što govore da će se "same ukazati" je zapravo najviše točno. Što god počneš raditi samo zbog cura, bit ćeš frustriran jer ćeš shvatiti da se cure bave tom nekom aktivnošću samo zbog te aktivnosti. Više-manje. Najgore je ako te aktivnost ne zanima uopće, a ako zaista upoznaš curu kojoj ćeš poslije objašnjavati da ne voliš to nešto, ona će htjeti da idete raditi to i kad prohodate (shvaćaš koja je to onda tlaka, nije da će aktivnost prestati samo zato što ste se upoznali). Ono što je generalno problem je to što ne možeš ništa znati o spremnosti druge strane na to da se upoznati, ti ćeš uletavati, one će reći da su tamo zbog aktivnosti i bit će ti kao da si na dejting sajtu, osjećat ćeš se kao da gubiš vrijeme, što će uglavnom i biti istina. Na dejting sajtovima su uglavnom poremećene ljudske jedinke, muške i ženske, koji su u igri velikih brojeva počeli druga ljudska bića promatrati kao brojeve, nema tu sreće kad si nekome samo broj. Na kraju, na bilo kojoj aktivnosti i kad upoznaš nekog, dalek je put do toga da se spetljate u vezu. Ulažeš trud u nešto što te ne zanima da bi dobio faktički frendicu koja smatra da dijelite isti interes. I tako dolazimo do onog da moraš kao ćorava koka nabosti zrno, odnosno, već će se pojaviti neka i bez ogromnog truda oko nečega što te ne zanima. Znam da se ti osjećaš spremno ući u vezu, ali još uvijek ne postoji dućan gdje možeš ući i kupiti vezu kakvu želiš pa za taj dio još uvijek treba strpljenja dok negdje, s nekim ne klikneš. Svi smo (ili smo bili) u istim govnima pa ako se svatko od nas snašao i ti ćeš. Samo se nemoj živcirati."

Na ovaj savjet se nadovezala jedna žena i rekla: "Istina, mi smo kao mačke. Ako osjetimo strah ili nervozu pobjegnemo, ali ako budeš išao malo po malo, ne previše zainteresiran, ali ipak s dozom sigurnosti, onda ćemo se s vremenom opustiti i pomisliti da si možda ipak vrijedan naše pažnje. Svi nagli pokreti će dovesti do toga da pobjegnemo, tako da uvijek moraš biti na oprezu. Isto tako, nekada ćemo same prići u potrazi za pažnjom, ali to ne znači da želimo nešto od tebe! Samo provjeravamo teren."

I druge pati što nemaju nikoga

Javili su se i drugi muškarci i žene i priznali da imaju isti problem: "Ne znam, evo, u izlascima nikad nikog nisam upoznala, ni zanimljivog, ni nezanimljivog, u teretanu idem već 5 godina, nikog nisam upoznala, ako ćemo izuzeti radnike koje iz pristojnosti pozdravim. Usprkos tome, zadnju sezonu koju sam radila, bar su 4 moje kolegice našle dečke pa eto mogu posvjedočiti tome. To su bili ili zaposlenici ili gosti iz Hrvatske pa se dogodi da žive blizu, svi su nastavili veze nakon ljeta."

Jedan muškarac dijeli istu patnju: "Zanimljivo pitanje. I ja sam mislio napisati nešto ovakvo jer niti izlazim u klubove, niti se bavim društvenim mrežama, a Tinder je onako, kad želiš seks na brzaka. Ja bih radije nešto više. Stoga...wtf? Možda i ja napravim ovakav sličan thread eventualno."

"Nedavno je bilo to isto pitanje, ali iz ženske perspektive. Meni izgleda da je došlo do kompletnog društvenog sloma", izjavila je jedna žena, na što joj je Zagrepčanin odgovorio: "Pa sve više ima samaca, ali ima jedno veliko ali.... Ljudi koji znaju šprehu mogu naći malu na parkingu hahaha."

"Uvijek je bilo ljudi koji nisu sposobni naći nekog i žale se, samo ih je sada puno lakše čuti", zaključio je drugi.

Neki ne razumiju u čemu je problem

Javili su se i ljudi koji ne mogu vjerovati da je nekome problem upoznati nekoga: "Stvarno ne znam zašto je takav problem upoznati djevojke, danas doslovce ima više opcija nego ikad. Svi kao drobe protiv dating aplikacija, meni one nisu bile tako loše, doduše, stvarno tu upoznaš svega, ali može se naći i finih žena, frikova isto kao i u stvarnom životu. Po meni najbolji način je preko prijatelja ili poznanika, nije garancija da ćete kliknuti, ali moraš probati. Ako ja kao debeli bradati socijalni retard mogu naći žensku, onda doslovce većina muškaraca može naći još lakše od mene."

Muškarac iz Vinkovaca mu je dao do znanja da se žene može baš svagdje upoznati: "Doslovno bilo gdje, ja sam dvije bivše upoznao, jednu u tramvaju, a drugu u bolnici. Najbitnije je da budeš pristojan i ne glumiš nešto što nisi pa ako te i odj..., okej."

Zanimljivi savjeti

"Upecaj ih kad su ranjive, na sprovodima bliskih rođaka i u svatovima kad im se frendica udaje. U ženskom mozgu težina te dvije situacije je izjednačena. Smatraj se prosvijetljenim", savjetovao mu je jedan muškarac.

Zanimljivi savjeti nisu izostali: "Nađi neku malo stariju kojoj ćeš biti seks igračka, lagano se to iskomunicira, ali kažeš kad te nauči da te mora dijeliti s mlađim frendicama. Brijem da te sheme prolaze na dating appovima ako kažeš jasno da ti je takav arrangement OK."

"Na odjelu čokolade u trgovačkim centrima", bio je savjet jednog muškarca.