Monica Foster (32) prvi put je upoznala svoju sadašnju suprugu Michelle (57) 2004. godine kada je bila njena učiteljica biologije. Par je sada u sretnom braku, piše Daily Star.

U travnju 2020. godine Monica, koja je sama priznala da je bila "učiteljičina mezimica", pretražila je Facebook da bi provjerila kako je njena bivša omiljena učiteljica. Michelle je u prošlosti bila u vezi s jednom ženom, a Monica se, također, nedavno deklarirala kao lezbijka.

Njih su se dvije zaljubile, unatoč 25 godina razlike u godinama, a prije nego su započele romantičnu vezu bile su bliske prijateljice. Unatoč tome što bi ih zamijenili za majku i kćer "nekoliko puta svaki dan", a trolovi na internetu zlostavljali, zaručile su se u jesen 2022, a sudbonosno "da" izgovorile su si u lipnju ove godine.

Monica i Michelle imale su "savršeno, intimno vjenčanje na plaži" te kažu da su sretnije nego ikad.

"Kad mi se Monica prvi put javila, bila sam voljna pružiti podršku bivšim učenicima, tako da sam bila vrlo sretna da se ponovno povežemo. Kako smo se zbližavale, bila sam zabrinuta zbog razlike u godinama i brinulo me to što sam joj bila učiteljica, ali morala sam to ostaviti iza sebe", ispričala je umirovljena učiteljica Michelle iz Big Rapidsa (Michigan, SAD).

Ne zanima ih što ljudi misle o njima

"Naše vjenčanje bilo je na plaži na prekrasan dan i bilo je jednostavno savršeno. Nevjerojatno je kako je godina brzo proletjela od naših zaruka, pomalo je zbunjujuće. Nevjerojatno je i vrlo nadrealno, nakon svega, no znamo da je to-to", dodala je.

Njenu suprugu Monicu, koja je vozačica školskog autobusa, nije briga što ljudi misle.

"Dan našeg vjenčanja bio mi je tako značajan - nije me briga što ljudi misle jer oni ne žive moj život, ja ga živim. Osjećala sam se tako posebno", kazala je.

Monica i Michelle imale su malo vjenčanje na plaži 17. lipnja u Suttons Bayu, na obali jezera Michigan, a zavjete su izrekle u maloj obližnjoj kućici pred samo nekolicinom svojih najbližih i najdražih.

Nakon toga zapjevali su uz Lizzoinu pjesmu "Good As Hell" te su tako počeli svadbeno slavlje uz pivo. Dvije noći ranije imali su zasebno "mini vjenčanje" s Monicinom djecom Zekeom (7) i Charliejem (5). Nakon što su uživale u opuštajućem medenom mjesecu u Traverse Cityju, mladenke su se vratile kući spremne uploviti u svakodnevicu kao bračni par.