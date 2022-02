Debby Montgomery Johnson godinama nikome nije rekla da je bila žrtva romantične prevare i da je muškarcu, za kojeg je vjerovala da je s njim u sretnoj, internetskoj vezi, dala više od milijun dolara.

"To se nije trebalo dogoditi meni", rekla je u svom domu u Floridi Montgomery Johnson, bivša časnica zrakoplovstva. To je rečenica koju često izgovaraju ljudi, koje su prevarili stranci na internetu kojima su povjerovali.

No, nekoliko desetaka tisuća ljudi svake su godine žrtve romantičnih prevara, a njihov broj naglo je porastao tijekom pandemija covida-19, kada su ljudi tražili utjehu na internetu zbog potpunog zatvaranja.

Američka Savezna trgovinska komisija, kojoj se prijavljuju prevare, 2021. je objavila da je zabilježeno rekordnih 547 milijuna američkih dolara ukradenih u romantičnim prevarama, što je gotovo 80 posto više nego godinu ranije. Te brojke predstavljaju vrhunac trenda koji je započeo u prvoj pandemijskoj godini. Ljudi su Komisiji prijavili gubitak od 1,3 milijarde dolara tijekom proteklih pet godina, što je više nego kod bilo koje druge vrste prevara.

No, Komisija naglašava da je to samo „vrh sante leda” jer ogromna većina prevara ostane neprijavljena.

Tim McGuinness, osnivač neprofitne udruge koja se bori protiv romantičnih prevara SCARS, rekao je da su brojke narasle zbog „izolacije, samoće i korištenja interneta kao praktički jedinog komunikacijskog alata” tijekom pandemije.

Covid pružio nove trikove

Otkazivanje sastanaka zbog navodnih pozitivnih covid testova i otkazana putovanja zbog potpunog zatvaranja trikovi su koji savršeno odgovaraju već isprobanoj praksi romantičnih prevaranata, upozorila je Komisija.

Jedna muška žrtva rekla je za organizaciju, koja podiže svijest o žrtvama internetskih prijevara, da su epidemiološke mjere njegovoj navodnoj djevojci pružile izlike da se „izvuče”.„Covid-19 je koristio prevarantima”, napisao je.

Na kraju je pretražio internet koristeći fotografije koje mu je poslala i shvatio da pripadaju nekoj drugoj osobi, no tek nakon što je potrošio 400.000 dolara (oko 2,6 milijuna kuna) na takse za vizu i ostale izmišljene hitne troškove.

Premda osviještenost raste, u grupama podrške, internetskim forumima i čak u nedavnom dokumentarcu na Netflixu naziva „The Tinder Swindler”, mnogi su još uvijek žrtve dobro razrađenih prevara, osmišljenih da bi se doprlo do srca žrtava.

Kada je Montgomery Johnson, sada u svojim ranim šezdesetima, shvatila ozbiljnost problema, odlučila je podijeliti svoje iskustvo, u kojem ju je iskoristio muškarac koji joj se počeo činiti kao "obitelj" tijekom dvije godine duge prevare koja je počela 2010.

Javno je govorila o tome, napisala knjigu "The Woman Behind the Smile", i pridružila se odboru SCARS, koji je od 2015. godine stupio u kontakt s otprilike sedam milijuna žrtava.

"Tražila sam nekoga kome se mogu povjeriti", rekla je Montgomery Johnson, koja se na stranicama za upoznavanje našla nakon smrti svojeg supruga.

Rekla je da joj nije u naravi davati novac na način kao što je učinila, no da je taj muškarac kod nje zaista znao izazvati sažaljenje.

"To je stručna manipulacija", rekao je McGuinness, koji je i sam bio žrtva romantične prevare.

Dodao je da ti susreti "teku kao normalan razgovor, osim što koriste veoma specifične manipulativne tehnike kako bi započela priprema” žrtve.

Prevaranti, uglavnom smješteni u Zapadnoj Africi, preuzimaju lažne identitete, često govore da rade u inozemstvu i puno putuju ili su u vojsci, što im daje gotove izlike za izbjegavanje susreta uživo.

Nakon razdoblja intenzivne komunikacije, slijede zahtjevi da se pošalje novac za zrakoplovne karte, takse za vizu, medicinske ili ostale hitne troškove, ali uvijek uz obećanje da će novac biti vraćen čim se napokon sretnu.

Internet je još ranije bio područje niskih troškova i velikih dobitaka, no prevaranti, koji često rade u skupinama, sada žrtve traže posvuda – od Instagrama do online igara poput Words with Friends.

„Prevaranti su na svakom mjestu, na kojemu možete započeti razgovor s nekime", rekao je McGuinness.

'Nitko nije pričao o tome'

I mladi ljudi su sve češće žrtve prevara, a Komisija je navela podatak da se broj prevarenih Amerikanaca u dobi između 18 i 29 godina povećao više od deset puta u razdoblju između 2017. i 2021. godine.

Porast kriptovaluta povećao je i broj prevara koje uključuju lažna ulaganja, no poklon bonovi, kojima se ne može ući u trag, i slanje doznaka su još uvijek češći.

McGuinness je rekao da su milenijalci „češće prevareni, ali za manje svote novca” dok su stariji ljudi rjeđe prevareni, ali za veće iznose.

Žrtve često svoje iskustvo skrivaju od drugih, bojeći se osuđivanja i ispitivanja.

Godinama nakon što je bila prevarena, Montgomery Johnson je čula za mnoge druge ljude koji su pretrpjeli sličnu prevaru, „no nitko nije pričao o tome”.

„Nešto se promijenilo u meni što mi je reklo da se više ne radi o meni. Radi se o tome što mogu učiniti kako bih otvoreno govorila o tome i bila glas preživjele”, kazala je, prenosi Hina.