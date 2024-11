Suprug je od nje stariji 26 godina: 'Učitelji su pretpostavili da je djeci djed'

Brakovi i veze s velikom razlikom u godinama između partnera nisu novost. Allison Hornsby (45), koja je u braku s Benom Hornsbyjem (71), podijelila je kako je sretna u svom braku, rekavši da bi preporučila imati umirovljenog partnera, prenosi Metro.

Par se upoznao 1998. godine dok je Ben radio kao poštar i dostavljao poštu u zalagaonicu u kojoj je Allison radila nekoliko godina nakon što je završila srednju školu. Zajedno su 24 godine, a u braku su 20 godina. Allison kaže da je njihov brak snažan i da je Ben "tretira kao kraljicu".

"Imamo trojke, dječake, i blizance, djevojčicu i dječaka. Trojke imaju 19 godina, a blizanci 15. Odgajanje petero djece, pogotovo iste dobi, bilo je izazovno, ali i ispunjavajuće. Dok su bili bebe, živjeli smo na Benovoj poštanskoj ruti. On bi dolazio kući na ručak i mijenjao pelene. Ben je otišao u mirovinu kada su trojke imale sedam, a blizanci četiri godine, što mu je omogućilo da bude prisutan kao otac", navela je Allison.

Ima vremena za djecu

Pošto je bio umirovljen, imao je puno više vremena nego osoba koja radi i istovremeno odgaja djecu.

"Mislim da je za našu djecu bilo emocionalno zdravo što su imala priliku provoditi kvalitetno vrijeme s ocem. Preporučila bih to i drugima, ako je moguće. Ben je uživao jer je bio prisutan i aktivno sudjelovao u njihovom odgoju. Učio ih je igrati šah, razne kartaške igre i društvene igre.

Također, imao je mogućnost sastajati se s učiteljima, odlaziti na liječničke preglede i trenirati bejzbol.

"Oboje smatramo da su naša djeca odrasla pod jedinstvenim utjecajem dviju različitih generacija", navela je.

Ružni komentari

Odrasli su u različitim saveznim državama, a obitelji su ih odgajale na drugačiji način. Sve njihove razlike ipak nisu spriječile njihovu ljubav. Allisonina obitelj voli Bena, a Benova voli Allison, no ponekad je ipak bilo ružnih komentara od stranaca.

"Par puta su nas djeca iz škole pitala je li Ben njihov djed i nekoliko učitelja je pogrešno pretpostavilo da im je on djed. Ponekad primijetim da su žene prema meni nepristojne. Nekoliko puta smo primili grube, uvredljive poruke od muškaraca na Instagramu, a također jedan nepristojan komentar na jednom od naših videa tamo. To je bio jedini ružni komentar na video u kojem se ljubimo, gdje je netko napisao 'to je jednostavno odvratno'. Ignorirali smo ga, a nekoliko muškaraca koji su nam slali privatne poruke s pitanjima o našem seksualnom životu smo blokirali", ispričala je.

Primili su i vrlo pozitivne komplimente za njihov brak od prijatelja i pratitelja na Instagramu, a priču o svojoj ljubavi dijele bez srama.

"Željeli smo podijeliti našu ljubav na društvenim mrežama jer znamo da je ono što dijelimo prekrasno i jedinstveno. Želimo biti primjer snažnog braka drugima", zaključuju.

