Dilara Davidović udala se za Srbina Aleksandra s kojim živi u Bosni već pet godina. Imaju djevojčicu, a mnogi bi rekli da se Dilara savršeno snašla. Ipak, također mnoge i zanima otkud ona u Bosni i kako je prihvatila drugačiji način života. Ona često objavljuje videe na svom Instagram profilu gdje pokazuje njihovu svakodnevnicu.

U jednom videu je pričala o predrasudama koje postoje prema Srbima pa je i sama napisala da su joj mnogi govorili da se ne udaje za Srbina. Nakon toga rekla da joj je drago što ih nije poslušala.

Kako je sve počelo

"Ja sam glumica i završila sam fakultet u Turskoj za glumu. Bila sam u nekoliko serija, ali ništa nije lako kako izgleda kad to gledate na televiziji. Svi žele nešto drugo kako biste dobili veće uloge u seriji. Direktor hoće na večeru (?!)...tako da to nije bilo za mene. Moj otac je odlučio otvoriti firmu u Bosni, ali nemam pojma odakle mu ta ideja. Jedan dan mi je rekao, 'Sljedeći tjedan ideš u Bosnu'. Pitala sam ga koliko ću ostati da znam što ću ponijeti,a on mi je rekao, 'Preselit ćeš se'. U šoku sam mu rekla, 'Što?'. Ali kad otac kaže da ideš, znači da ideš", ispričala je Dilara.

Zatim je dodala: "Kad sam došla u Bosnu nisam znala reći nijednu riječ. Prvi dan na poslu sam naručila kavu, vodu, pivo i vino. Rekla sam, 'Evo, taman znam sve što mi treba', nisam imala nikoga. Kad bih se vratila kući u 16 sati nisam znala što ću raditi pa sam počela sama izlaziti. Svaki vikend sam išla na glazbu uživo. Radnici su se navikli na mene i svaki vikend mi ostavljali stol negdle u ćošku za jednu osobu. Jedne subote sam izašla sama kao i svake..."

Sretan završetak

Dilara nije otkrila u kojem trenutku je tada upoznala svog supruga, koji dolazi iz Bosne, ali je Srbin.

Odlično se uklopila u srpsku obitelj, druži se sa svekrvom, a ima i fantastičan odnos s kćerkom. Mnogima je zanimljivo što svekrvu zove mama te što priča o njihovoj povezanosti, kao i razlike između dvije države. Otkrila je i na što se nikako ne može naviknuti. Naime, u Turskoj se svi ljube dva puta, a u Srbiji tri.