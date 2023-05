Mlada trudnica se našla u neugodnoj situaciji kada je saznala da ju suprug vara.

Odlučila je potražiti savjet jedne poznate savjetnice za muško-ženske odnose. "U visokoj sam trudnoći s našim trećim djetetom, a jedna žena koja je poznata kao lažljivica mi je upravo rekla da se seksa s mojim partnerom već četiri godine. Ova žena 'vreba' u našem životu više od šest godina, ali uvijek sam je doživljavala kao osobu koja traži pažnju. Partner mi je rekao da ne vjerujem ničemu što je rekla, a u našem mjestu je poznata kao velika lažljivica. Međutim, ima nešto u vezi s njezinom posljednjom tvrdnjom što me uznemiruje", napisala je savjetnici.

Imali su jednu vrstu veze

"Imam 34 godine, a moj partner 35. Zajedno smo 15 godina i imamo dva dječaka od deset i osam godina. Ova žena, (29), često laže o tome da ima slavne prijatelje, da izlazi s bogatim i moćnim muškarcima i da se seksa s muževima svojih prijateljica. Prije šest godina mi je partner priznao da je imao s njom "emocionalnu aferu", objasnila je savjetnici.

Zatim je dodala: "Oboje su inzistirali na tome da se nisu seksali, nego su si slali poruke da se vole. To mi je slomilo srce i nisam mislila da će stvari ikada biti iste. Ipak, odlučila sam ostati s njim."

Nikako krenuti dalje

Ispričala joj je što se kasnije događalo: "Od tada sam ga nekoliko puta uhvatila da razgovara s njom (navodno uvijek na njezin poticaj). Uvijek je govorio da u tome nema ničeg seksualnog te da ga je ona lovila na svakom koraku. Mislila sam da smo krenuli dalje i radovala sam se što ću dočekati našu bebu sve do ovog bombastičnog saznanja."

"Rekla mi je da me partner ne voli i da želi biti s njom, ali moj partner je sve to demantirao i rekao da je ljubomorna. Potpuno sam zbunjena", rekla joj je u očaju.

Emocionalna afera je gora

Savjetnica joj je na to odgovorila: "Žao mi je što ste u takvom stresu kada biste se trebali veseliti rođenju svoje bebe. Za mnoge ljude je emocionalna prijevara vrlo slična seksualnoj zbog izdaje i nepovjerenja. Zvuči kao da ova žena nije prihvatila da vaš partner više ne želi imati ništa s njom i da je odlučna uništiti vašu budućnost."

"Možete prijeći preko ovoga, ali nemojte trošiti energiju na okrivljavanje djevojke koja se zaljubila u vašeg partnera. On je taj koji vas je povrijedio. Mora prihvatiti da je to njegov problem i iskupiti se. I mora blokirati njezin broj i prekinuti svu komunikaciju kako bi vratio vaše povjerenje", savjetovala joj je, piše The Sun.