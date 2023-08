Trebaju li žene ulaziti u veze s muškarcima koji manje zarađuju, otkrila je psihološka savjetnica Divna Milovanović, javlja Mondo.

"Imam dojam da je ženama danas najlakši način da dođu do novca veza", rekla je Divna koja je autorica YouTube kanala "Pozitivna realnost" koji inspirira i motivira tisuće ljudi.

Nedavno je govorila muškarcima koji zarađuju manje od žena. Kako je objasnila, dobila je bezbroj poruka s istim pitanjem: "Trebam li se upustiti u vezu s muškarcem koji zarađuje manje od mene?". Njen odgovor izazvao je rasprave na društvenim mrežama.

"Dugo sam izbjegavala govoriti o tome, ali ima mnogo ljudi koji misle da se o tome treba govoriti. Mnogi me pitaju trebaju li žene ulaziti u veze s muškarcima koji manje zarađuju, odnosno je li prirodno da muškarac treba zarađivati ​​više. Moram reći da se vjerojatno nikome neće svidjeti moje mišljenje o ovoj temi, a to je da je to nebitno ukoliko muškarcu to nije važno", istaknula je Divna.

"Imam dojam da više problema na ovu temu dolazi od strane muškaraca nego od žena, iako muškarci kažu da im ne smeta što žena zarađuje više. Nekako se uvijek ispostavi da žena, kojoj je u redu što ona zarađuje više, na kraju završi tako što od muškarca stalno dobiva neke primjedbe ili izjave da ona nije dovoljno dobra. Nije rijetkost da se ti muškarci na kraju ne mogu nositi s činjenicom da je žena u tom smislu dominantnija", rekla je Divna.

'Novac ne garantira sreću, ali ni nesreću'

Današnje vrijeme donijelo je novi "trend".

"Ne stavljajte novac i veze u isti koš. Sasvim je legitimno željeti oboje, iako imam dojam da je ženama danas najlakši način da dođu do novca - veza. Misle da će jednim udarcem ubiti dvije muhe, ali ne mora biti tako. Novac, koliko god ga bilo, je nešto na što se brzo naviknete i prilagodite. Ako osoba nije netko s kim biste bili i da nema novac, život će vam biti tužan, dosadan i depresivan. Ne postoji količina novca na koju se ljudi s vremenom ne naviknu. Svi volimo novac, ali morate razgraničiti i znati da novac ne garantira sreću, ali ni nesreću", objasnila je Divna.

"Razumijem da želimo lagodan život, ali to se ne smije staviti u koš s partnerom. Poruka za žene - ako želite novac, zapitajte se što ste učinile da dobijete novac. Ako si uspješna žena, samim tim ti neće biti privlačan muškarac koji sjedi na kauču i ne radi ništa. Ženama je pasivnost kod muškarca neprivlačna. Trebalo bi vam biti važno da je muškarac vrijedan, da želi raditi, ali to ne znači koliko će tko financijski biti ostvaren. Jako je važno da to bude netko tko je ambiciozan i tko se trudi, a ne da kuka i priča da je sve katastrofa. Od takvih bježite. Tražite muškarca koji je sposoban, prije nego muškarca koji ima novac", opomenula je Divna.

"Dragi muškarci, znam da mnogi od vas imaju ovaj problem, koliko god to poricali. Kada se upustite u vezu sa ženom koja je u tom trenutku financijski bolje stoji od vas, pokušajte shvatiti jednu najbitniju stvar, a to je da žena koja ima svoj novac, svoj posao i koja ne ovisi o vama, ako je s vama to je zato što želi biti s vama. Umjesto da je ponižavate govoreći joj da je nije dovoljno dobra, cijenite je. Žena kojoj financijski ne trebate, prema vama zaista nešto osjeća. Imam dojam da muškarci to ne vide i da kad žene izađu iz takvih veza, lakše im je okriviti nju i reći 'Vidi je, ipak je htjela samo novac'", kazala je Divna.

"Moj zaključak je da to nije bitno dokle god ne predstavlja problem ni jednoj strani. Birajte osobe koje su sposobne, one s kojima ćete moći nešto stvoriti, s kojima imate isti pogled na život, s kojim se osjećate dobro. Financije dolaze kao posljedica, a ne kao uzrok ulaska u vezu", objasnila je Divna.