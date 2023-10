Hodanje je gotovo jednako dobro kao Viagra za liječenje erektilne disfunkcije, pokazuje studija.

Američki istraživači su otkrili da je redovita tjelovježba dala muškarcima poticaj u krevetu poput uzimanja lijekova kao što su plave pilule.

Lijek za erektilnu disfunkciju

Doktor Mohit Khera, sa sveučilišta u Houstonu, rekao je da je to osobito slučaj kod muškaraca s teškim slučajevima erektilne disfunkcije. Rekao je: "Vježbanje može poslužiti kao vrijedna strategija za upravljanje erektilnom disfunkcijom, osobito kod muškaraca koji ne podnose lijekove. Liječnici bi trebali razmotriti preporuku redovite aerobne vježbe kao niskorizične nefarmakološke terapije za muškarce koji imaju poteškoće s erekcijom."

Otprilike 16,5 milijuna muškaraca u Britaniji pati od erektilne disfunkcije, od čega polovica onih u dobi od 40 do 70 godina.

Pretilost je ključni čimbenik rizika za ovo stanje, pri čemu se četiri od pet muškaraca s erektilnom disfunkcijom klasificiraju kao pretili. Prijašnja istraživanja pokazala su da je jedna trećina muškaraca, koji su imali program vježbanja i dijete tijekom dvije godine - postigli bolje erekcije nakon toga.

Hodanje pridonosi erekciji

Najnovija studija objavljena u Journal of Sexual Medicine, pregledala je 11 kontroliranih ispitivanja koja su uključivala oko 1100 muškaraca. Od toga je oko 600 uključeno u programe vježbanja - uključujući hodanje - koji su uključivali sesije od 30 do 60 minuta, tri do pet puta tjedno. Ostalih 500 nisu bili dio programa. Njihove erekcije mjerene su na standardnoj ljestvici od šest do 30, pri čemu su muškarci s teškom erektilnom disfunkcijom - vidjeli poboljšanje od pet bodova.

Oni s blagom i umjerenom erektilnom disfunkcijom, primijetili su poboljšanja od dva odnosno tri boda. Za usporedbu, muškarci na lijekovima poput Viagre i Cialisa obično vide poboljšanja od oko četiri do osam bodova. Neovisni stručnjaci kažu da postizanje kondicije može povećati razinu hormona koji je usko povezan sa spolnim hormonima. Liječnica opće prakse Alexis Missick rekla je: "Redovito vježbanje povezano je s povišenim razinama hormona zvanog DHEA, koji ima svojstva vazodilatatora, što znači da povećava protok krvi i širi krvne žile. To je nešto po čemu je Viagra poznata."

"Nekim ljudima je tjelovježba draža od korištenja lijekova za liječenje erektilne disfunkcije. Ovo može biti posljedica nekih povezanih nuspojava, poput glavobolje, mučnine i probavnih smetnji. Osim toga, Viagra nije sigurna za pacijente sa srčanim bolestima ili sličnim srčanim problemom jer može uzrokovati pad krvnog tlaka širenjem arterija u tijelu. Trebali biste se posavjetovati s liječnikom i pronaći najbolju opciju liječenja za vas", objasnila je liječnica, piše The Sun.

