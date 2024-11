Tek su joj 24, a spavala je s 1000 muškaraca: 'Navukla sam svašta, ali neću prestati'

Mlada žena (24) na Redditu je otkrila da je spavala s oko 1000 muškaraca. Otkrila je da je imala dvije spolno prenosive infekcije (SPI) i da je ovisna o seksu, a njena priča mnoge je šokirala.

"Ja sam 24-godišnja žena koja je imala intimne odnose s 500 do 1000 muškaraca. Pitajte me bilo što o intimnim odnosima, muškoj anatomiji, mojim iskustvima, itd.", naslovila je djevojka svoju objavu.

Ona je rekla da uvijek koristi kondome kada spava s muškarcima i da nikada nije ostala trudna.

"Kad sam prešla 19 godina, spavala sam s preko 100 muškaraca. Nisam ostala trudna, iako sam ponekad strahovala zbog toga. Uvijek koristim kondome, jer s većinom tipova imam samo jedan ili dva susreta", priznala je.

Nikada prva ne prilazi muškarcu

Mlada žena objasnila je da je zbog svojih postupaka dobila HPV i klamidiju, no neće prestati spavati s muškarcima jer joj je to "zabavno".

"Dobar je osjećaj, zabavno je i stvarno mi se sviđa ta igra i znati da me netko želi i natjerati muškarce da igraju kako treba i dopustiti im da pobijede (iako im obično dopustim da pobijede čak i ako nisu dobri u krevetu). Obično ne napravim prvi korak, već pustim tipa da on to učini. To pokazuje da ima samopouzdanja. Samo se pokušavam učiniti privlačnom. Stvarno volim igrati igru ​​i osjećati snagu, jer znam da me muškarci žele", ispričala je.

Foto: Shutterstock

Korisnici Reddita ostali su zapanjeni ženinim priznanjem i mnogi su u komentarima tražili više informacija o njenoj ovisnosti, piše The Sun.

Jedna je osoba pitala: "Nakon prvih nekoliko stotina, je li ti to postala igra? Kao ljudima koji putuju poslovno, pa su postali ovisni o svojim zračnim miljama. Jesi li postala ovisna o spavanju sa što više muškaraca?".

Cure je mrze

Djevojka je potvrdila: "Da, to je kao da dobiješ visoku ocjenu. Ipak, postaje malo zamorno".

Drugi je upitao: "Planiraš li se ikada skrasiti?", a žena je odgovorila: "Da, ali nisam sigurna kada".

Treća osoba je pitala: "Koji je tvoj najveći broj momaka u jednom susretu? Jesi li imala više susreta u istom danu? Samo muškarci?".

Žena je odgovorila i objasnila: "Odjednom - tri u noći. Pretpostavljam da je to odgovor na tvoje drugo pitanje. Pohvatala sam se i sa ženama, ali to se ne računa jer je to bilo samo za zadovoljstvo muškog sudionika".

Jedan reditor je pitao: "Misliš li da si imala bilo kakve negativne posljedice svojih postupaka?". "Društveno, apsolutno. Cure me mrze", odgovorila je djevojka. Na pitanje je li ikada bila zaljubljena, odgovorila je kratko "Ne", a na upit smatra li se "lakom", odgovorila je "Da".

