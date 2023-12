Dva svingerska para osjetila su magnetsku privlačnost na prvi pogled, pa su odlučili živjeti zajedno. Oni tvrde da dijeljenje supružnika čini njihove veze jačima, piše Daily Star.

Katy, koja je u četverostranoj poliamornoj vezi sa svojim suprugom Robom i njihovim prijateljima Willom i Dee, kazala je: "Samo pravi muškarac može svoju suprugu dijeliti s drugim tipom."

Četvorka dokumentira svoj nekonvencionalni način života na OnlyFansu. Njihova videa nude savjete o intimnim odnosima te uvid u to kako izgleda njihov neobični brak. "Svejedno smo svingeri, pa zašto to ne snimiti i zaraditi nešto novca na tome", rekao je Rob.

Will je za podcast "Love Don't Judge" kazao da je to njihovo prirodno stanje te je obećao da će se "samo nastaviti zabavljati" bez obzira na to što hejteri o njima govore. "Neki ljudi vole biti računovođe, neki vole biti pornozvijezde", istaknuo je.

Willova supruga Dee je objasnila: "Mi spavamo s Katy odvojeno, spavamo s Robom odvojeno i spavamo s njima zajedno". Katy je rekla da iako se njihov neobičan način života nekima može činiti čudnim, njima se uvijek činio prirodnim. "Kada smo upoznali Willa i Dee, odmah smo uspostavili vezu. Bio je to prvi svingerski par s kojim smo se zaručili", istaknula je.

Civilizirani način varanja?

Katy je otkrila da ponekad kod ljudi izazovu šokantne reakcije kada izađu navečer. "To zbunjuje ljude kad smo vani. Ljubili bismo se i onda bismo se zamijenili, tako da bih ja ljubila Willa, a Dee bi ljubila Roba i ljudi bi mislili 'Što smo to upravo vidjeli?!", kazala je.

Neki od njihovih pratitelja na društvenim mrežama upozorili su ih da je to što oni rade "civilizirani način varanja" i upozorili ih da bi mogli završiti sa "zdravstvenim problemima zbog toliko partnera istovremeno".

Njima je Dee poručila: "Ono što radimo ispravno je za nas, a na kraju dana to je jedino što je važno." Četvorka je istaknula da su inspirirali druge da isprobaju slične eksperimente. "Najveći je kompliment da vam ljudi koji rade slične stvari kao i mi kažu hvala", kaže Rob.

"Will i ja smo savršeni primjer para koji općenito sve radi zajedno", rekla je Dee te je otkrila da su njih dvoje uvijek bili opušteni u intimnom pogledu te da su stalno druge ljude pozivali u svoju spavaću sobu.

Ispričala je kako su jednom prilikom doma doveli "dečka za zabavu" koji je imao 19 godina. "Rob mu je rekao 'Želiš li ići kući s nama?'. Kad smo nas troje došli kod nas doma, moj muž se rukovao s njim i rekao mu 'Idi i zabavi se s mojom ženom'. To samo može pravi muškarac!", kazala je.