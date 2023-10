Baka koja je navršila 65 godina čuva svoja dva unuka nekoliko dana u tjednu u prljavoj i neurednoj kući, jer njena snaha ništa ne posprema. Iako voli svoje unuke, suočava se s izazovima zbog kaosa u tom prostoru i pita se kako dalje, piše Kurir.

"Imam 65 godina i dva preslatka unuka, jedan ima skoro četiri godine, a drugi je upravo napunio godinu", napisala je baka te dodala da se lako umara i da ima artritis koljena.

"Ali inače sam jako zdrava. Čuvam svoje unuke otprilike dva dana u tjednu dok mi sin radi. Snaha je na porodiljnom dopustu. Stariji unuk ide u vrtić. Ne plaćaju mi ​​za baka-servis i to je u redu. Još uvijek radim nekoliko večeri tjedno od kuće", otkrila je baka.

Ipak, situacija nije idealna, pošto baka smatra da su njen sin i snaha pravi prljavci i lijenčine.

'Spavaća soba je prava štala'

"U njihovoj kući je jako neuredno. Kuhinja je mala. Oba sudopera su neupotrebljiva jer su pretrpani prljavim posuđem. Mali kuhinjski pult je zatrpan prljavim daskama za rezanje, prljavim priborom, posudama od gotovih obroka, oštrim kuhinjskim noževima, otvorenim kutijama žitarica itd. Štednjak je također zatrpan. S kuhinjskih ormara vise dvije ili tri vreće smeća. Ispred mikrovalne je hrpa stvari. Ručnika i kuhinjskih krpa nema nigdje", otkrila je zabrinuta baka.

Ništa bolje nije ni u dnevnoj sobi koja je puna prljavog posuđa, šalica za kavu, limenki, čak i prljavih pelena. "Jedu na stoliću za kavu i nema mjesta za pravi stol. Mali dnevni boravak je pretrpan igračkama, a također u njemu već tjednima stoje dvije košare čiste nesložene odjeće", istaknula je.

Baka kaže da kupaonica nije loše održavana, kao ni dječje sobe, "Ali je zato spavaća soba prava štala", dodala je. "Žao mi je zbog ovako dugog nabrajanja, ali to je nešto s čime se suočavam kad čuvam unuke. Sve je otežano i neugodno zbog totalnog kaosa i nereda."

Snaha većinu vremena provodi na mobitelu

"Moram držati jezik za zubima jer se moja snaha uzruja ako kažem ijednu riječ. Duri se i šalje poruke mom sinu na poslu i to ga uzrujava. Moj sin je tip koji hoda po jajima i neće ništa reći. Taj odvratni izraz 'sretna žena, sretan život' njegov je moto", otkrila je zabrinuta baka.

Nadalje, za sina kaže da radi težak fizički posao, dok njena snaha većinu porodiljnog koristi za gledanje u telefon.

"Ona sjedi i gleda TikTok veći dio dana. Ja se igram s bebom. Voli svoje dječake i dobra je mama, dobro ih mazi i hrani i čvrsta je, ali pravedna. No, kad je riječ o interakciji s njima, prilično je suzdržana. Zato čuvam unuke da bi se neko igrao s njima i da bi razgovarali, razvijali se", ispričala je baka.

"Kako uspijeva kuhati, to je tajna, ali s vremena na vrijeme pripremi ukusne večere, ali također često naruče dostavu hrane. Uvijek su bez novca. No, nered me stvarno obeshrabruje. Uskoro ću češće čuvati unuke jer se snaha vraća na posao sljedećeg mjeseca. Mogu samo zamisliti da će sve biti još neurednije", zaključila je baka koja neizmjerno voli svoje unuke, ali i pita: "Što dalje?".