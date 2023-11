Muškarce i žene zanima prosječna veličina muškog ponosa. Studije pokazuju da je prosječna veličina penisa manja i ujednačenija od zemlje do zemlje (i od etničke pripadnosti do etničke pripadnosti) nego što bi to moglo sugerirati uobičajene kulturne pretpostavke.

Prema Svjetskom pregledu stanovništva, penis prosječnog muškarca u erekciji iznosi između 12,9 cm i 13,92 cm, međutim, Hrvatima je veći od toga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prosječni Hrvati i Srbi

Prema podacima, muškarci iz Hrvatske imaju prosječnu duljinu penisa 12,99 cm, dok im je u erekciji 14,77 cm. Srbi su po brojkama vrlo blizu Hrvatima pa im je prosječna veličina penisa 12,98 cm, dok im je 14,78 cm u erekciji.

Kod Bosanaca je malo drugačija priča, prosječna veličina penisa je manja od Hrvata - 12,08 cm, ali u erekciji im je veći pa naših pa se brojka penje na 15,27 cm. Crnogorcima je prosječna veličina penisa 11,96 cm, dok im je u erekciji 13,56 cm.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Worl Population Review Foto: Worl Population Review

Zemlje s najvećim i najmanjim penisima

Nizozemci su najobdareniji kada je u pitanju Europa, s prosječnom dužinom penisa od 15,6 cm, ali kada se radi o brojkama iz cijelog svijeta, najveće penise imaju muškarci iz afričke države Sudan - 17,95 cm. Slijedi Demokratska Republika Kongo, s prosjekom od 17,93 cm.

Kad je riječ o najmanjem penisu, Tajland je zauzeo prvo mjesto sa samo 9,43 cm, piše Daily Star.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

POGLEDAJTE VIDEO: Šok terapija za penis, manekenka umrla na liposukciji koljena