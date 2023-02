Evelyn Schwarz, koja radi za eskort agenciju Kaufmich, ima dugogodišnje iskustvo u radu s fetišima. Sa svojim klijentima strastveno istražuje širok raspon neobičnih i ekstremnih mana, zadovoljavajući svaku seksualnu fantaziju. Ali sada neki klijenti pune svoje testise fiziološkom otopinom do veličine nogometne lopte kako bi izgledali veći.

Neki uživaju u podčinjenosti, drugi se osjećaju muževnije

U razgovoru za Daily Star, Evelyn je razgovarala o fetišu i otkrila rizike koji dolaze s tom praksom. Rekla je: "Postoji nekoliko razloga zašto moji klijenti vole istraživati ovaj fetiš. Muškarci kombiniraju injekcije u testise s igranjem uloga i uživaju u osjećaju da više nemaju kontrolu nad svojim tijelom.

Drugi jednostavno vole osjećaj posebno debelih i teških testisa – to ih čini muževnijima. Neki moji klijenti također uživaju u mučenju nakon toga, koristeći injekciju fiziološke otopine kao zaštitni omotač." kaže i dodaje: "Volim isprobati sve što nije nemoralno ili protuzakonito kod svojih kupaca!"

Evelyn je tvrdila da je fetiš opasan ako se koristi nesterilna oprema - jer može dovesti do infekcije. Također nije vrijedno rizika jer biste mogli probušiti testis i dovesti do veće štete. Dodala je: "Naravno, to bi trebali raditi samo iskusni stručnjaci. "Vrijedi imati punu suglasnost obje strane i uz stroge sigurnosne mjere."

Nakon toga seks često nije moguć

Govoreći o fetišu, Evelyn je također rekla da on zapravo ne pomaže poboljšanju seksa. "Većina muškaraca voli osjećaj da njihovi veliki testisi udaraju o moje tijelo tijekom seksa. "Ali kod gotovo svih mojih kupaca penis se povuče tijekom injekcije, čineći seks gotovo nemogućim. U stvarnosti, ljudi s ovim fetišom pronalaze uzbuđenje u samom procesu i gledajući kako im se testisi povećavaju, a ne samom snošaju."

Evelyn se ne nosi samo s tim fetišem – jer je ispričala kako si neki muškarci ubrizgavaju injekcije u područje prsa kako bi im dali grudi.

Objasnila je: "Neki muškarci sanjaju o kratkotrajnim transformacijama u žene. One vole primati injekcije u predjelu prsa koje im daju privremeno velike grudi.", ali dodaje da i to dolazi uz probleme.

"Ovo je teško, jer je koža na ovom području vrlo napeta i nije tako rastezljiva kao skrotum. Vidim puno zahtjeva za fetiš radnje ove vrste; moje mušterije vole povećavati razne dijelove tijela. To je oblik BDSM-a koji postaje sve popularniji."