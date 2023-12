Istraživanje je pokazalo da se tijekom blagdanske ludnice neke supruge upuštaju u nevjeru.

Prema anketi koja je uključila 1000 udanih žena koju je provela stranica za izvanbračne spojeve IllicitEncounters.com, umjesto da kupuju darove, supruge imaju tajne veze, a njihovi partneri niti ne slute o blagdanskoj nevjeri koja se događa u pozadini.

Božićna kupnja glavna izlika

Oko 39 posto ispitanih udanih žena reklo je da božićnu kupnju koriste kao izgovor za izlazak iz kuće na tajni sastanak s ljubavnikom.

Posjet prijateljima i rodbini zbog podjele božićnih čestitki i darova druga je najpopularnija laž kojom se služe nevjerne žene (23 posto), dok su stari klasici poput prekovremenog rada (16 posto) i susreta s prijateljima (9 posto) manje omiljeni u ovo doba godine.

Jedna žena koja je sudjelovala u anketi i trenutno koristi izgovor za "božićnu kupnju" kako bi prikrila svoju nevjeru je Christina iz Stockporta. Rekla je: "Moj suprug apsolutno mrzi božićnu kupnju pa sam otkrila da je to savršen izgovor za ovo doba godine. Učinio bi sve da izbjegne hodanje po trgovinama u potrazi za darovima za djecu pa svu svoju vjeru polaže u mene kada je darivanje u pitanju. Ono što on ne zna je to da sam ja zapravo već sve obavila od božićne kupovine pa sada samo koristim vrijeme kako bih se našla sa svojim ljubavnikom s kojim se viđam posljednja četiri mjeseca." Zatim je dodala: "Svaki put kad se vratim iz 'šopinga', zapravo imam samo prazne kutije u vrećicama za kupnju kako bi izgledalo kao da sam nešto kupila – on nikada ne provjerava, a ako bi ikad poželio - rekla bih mu samo da ne može gledati jer je to poklon za njega."

Stručnjakinja za veze Jessica Leoni, rekla je da postoji razlog zašto žene koriste obično ovaj čin darivanja kao paravan za svoju nevjeru. "Ako bolje razmislite, božićna kupnja doista je ultimativni alibi za žene koje imaju ljubavnike. Lutanje po trgovinama oduzima vrijeme, a pronalaženje savršenog poklona zahtijeva pažljivo razmatranje koje se ne može požurivati, zar ne? Uz sve one darove koje je potrebno kupiti, žene će bez sumnje trebati nekoliko puta otići u trgovačke centre izvan grada, putujući daleko kako bi pronašle nešto posebno. Samo se pobrinite da se ne vratite praznih ruku", rekla je Leoni.

Najčešće laži koje žene govore partnerima

Ovo su najčešći lažni razlozi koje žene govore svojim partnerima kako bi prikrile nevjeru:

Božićna kupovina - 39%

Posjet prijateljima i rodbini izvan grada prije Božića - 23%

Prekovremeni rad - 16%

Izlasci s prijateljima - 9%

Odlazak u teretanu - 6%

Ostalo - 7%, piše Daily Star.

