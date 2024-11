Muškarca iz snova upoznala na aplikaciji: 'Misle da sam s Markom samo radi novca'

Alyssa Armoogam (30) upoznala je sadašnjeg supruga Marka (59) na aplikaciji za upoznavanje nakon što je odlučila pronaći "starijeg bogatog muškarca". Par se odmah povezao, a Mark, poduzetnik i investitor, impresionirao je majku dvoje djece tako što joj je dao 285 eura za plaćanje dadilje.

Alyssa mu je uvjetovala da će se viđati s njim ako joj bude plaćao tretmane ljepote i davao tjedni džeparac od 950 eura. Iako su u braku već dvije godine, Mark je i dalje vodi na putovanja i poklanja dizajnerske torbice, piše The Sun.

Tražila je muškarca koji je vjernik

Influencerica iz Miamija želi putem društvenih mreža ohrabriti druge žene da drže do svoje vrijednosti.

"Ne zanima me ako je netko bogat, a zapravo je idiot. Mnogi misle da sam s Markom samo zbog njegovog novca - to je bio jedan od mojih uvjeta, ali ne bih se udala zbog toga. Zaista izvlačimo najbolje jedno iz drugoga, vidimo potencijal jedno u drugome", rekla je.

Alyssa je oduvijek preferirala starije muškarce, naime, njezina prva simpatija bio je glumac Robert Downey Jr. Tako je priznala da njezina majka nije bila iznenađena kada je počela izlaziti sa starijim muškarcima.

Nakon posljednjeg prekida veze 2018. godine, preselila se na Floridu. Ondje je odlučila koristiti aplikacije za upoznavanje, ali točno je znala što želi – bogatog i pažljivog muškarca koji je ujedno i vjernik.

Prvo pitanje koje je postavljala potencijalnim partnerima bilo je: "Što mislite o Isusu?", a Mark ju je iznenadio.

"Njegov odgovor bio je tako smiješan. Rekao je: 'Što mislim o Isusu? Putovao sam po svijetu i propovijedao o njemu'. Nisam to očekivala i odmah smo se povezali", ispričala je i dodala da je tražila od njega da joj plati dadilju.

Traži od muškarca tjedni džeparac

"Ako muškarac želi raspravljati sa mnom zbog 42 eura za dadilju, onda nije vrijedan mog vremena", objasnila je Alyssa.

Kada su se našli na prvom spoju, Mark ju je odmah privukao svojim očima.

"Stvarno sam osjećala kao da ga poznajem, a na kraju mi je dao 285 eura za dadilju. Htio se ponovno naći sa mnom. Bio je vrlo uporan", priznala je.

"Rekla sam mu svoje uvjete – želim nekoga tko će mi plaćati nokte, kosu i depilaciju. Želim tjednu naknadu od 950 eura kako bih se osjećala sigurno. Odmah mi je poslao 1900 eura i tražio je od mene da ne izlazim ni sa kime drugime. Svidjelo mi se to jer sam vidjela da gaji osjećaje prema meni", kazala je Alyssa.

Novac koji joj je Mark poslao, omogućio joj je da uplati polog za stan za sebe i kćer Ziyu (11), koju je Mark kasnije usvojio. Godine 2020. zaprosio ju je, a vjenčali su se u travnju 2022. godine. Mjesec dana kasnije dobili su sina Keanua, koji sada ima dvije godine.

Alyssa za sebe kaže da je "trofejna žena" i da joj se ispunjavaju sve želje. Objasnila je i da joj je suprug najveći obožavatelj i podrška.

"On je vrlo romantičan. Rekla sam mu da volim poklone pa me vodi u kupovinu i kupuje mi Louis Vuitton. Kada me ljudi vide, pretpostavljaju da sam zbog naših razlika u godinama, s njim zbog novca, ali u razgovoru vide koliko ulažem u svoju obitelj. On nije neki ružan i popunjen muškarac, zgodan je", ispričala je.

Alyssa trenutno radi na kolekciji odjeće za žene koje doje i želi podučavati žene kako da i one budu "trofejne žene".

"Kada sam počela izlaziti, imala sam jasnu ideju što želim u muškarcu. Znala sam što ću donijeti u njegov život, to mi je pomoglo da ostajem pri svojim zahtjevima. Žene ne shvaćaju svoju vrijednost", zaključila je.

