U nezgodnoj situaciji se našla 56-godišnja zbog muža koji ju tjera na seks, štoviše, rekao joj je da ako se ne bude više seksala s njim da će se razvesti.

Postavio joj je ultimatum

Neutješna žena se zbog te situacije odlučila obratiti stručnjakinji za muško-ženske odnose pa joj je napisala: "Draga Deidre, muž mi je rekao da ako ne budem imala seks s njim, da ćemo se razvesti, ali istina je da to ovih dana jednostavno ne želim. Ja imam 56, on 59. Opsjednut je seksom i samo o tome priča. Menopauza mi je stvarno srušila libido."

Nema seksa u pedesetima

"Muž me često tjera da izvadim dnevnik da mu kažem kada ću biti slobodna za vođenje ljubavi. Ako se tada predomislim, on se uzruja i osjeća povrijeđenim. Kondiciju održavam šećući pse, ali moj muž nikada ne dolazi sa mnom. Sada misli da imam aferu, ali to je potpuna besmislica. Rekla sam mu da se nekoliko mojih prijatelja više ne seksa, ali on misli da su svi u našim godinama za to. I dalje ga volim, ali to više nije nešto što me zanima", objasnila je žena.

Ne smije biti prisile

Stručnjakinja Deidre joj je odgovorila: "Ne biste trebali biti prisiljeni učiniti nešto seksualno što ne želite. Razgovarajte sa svojim liječnikom opće prakse. Oboje ste još dovoljno mladi da uživate u seksu. Recite svom mužu da je njegov ultimatum uznemirujući i da morate pronaći kompromis. Senzualna masaža može mu pomoći da uživa u intimi bez potrebe za snošajem", piše The Sun.