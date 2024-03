Ako ste ikada imali opekline od trenja o grube površine na vašoj koži, znate koliko to može biti bolno. Neki ljudi imaju sličan problem zbog trenja svojih grubih dlačica tijekom seksa. Stručnjakinja za higijenu tvrdi da ima rješenje.

Mary Futher je poznata po dijeljenju savjeta i trikova za osobnu higijenu na društvenim mrežama, a u najnovijem videu je objasnila kako izbjeći opekotine od grubih stidnih dlaka tijekom seksa.

Kako izbjeći trenje tijekom seksa

Video je skupio više od 3000 lajkova : "Dlake na intimnom području mogu ponekad uzrokovati trenje tijekom intimnog odnosa, a to trenje zapravo ponekad može i boljeti. Ali za to postoji vrlo jednostavno rješenje. Pokazat ću vam. Važno je čime se perete na tom području. Naravno, bez mirisa. Još bolje ako to sredstvo sadrži piling jer će se riješiti svih mrtvih stanica kože u području."

"Evo kako se riješiti grubih dlačica. Kako biste ih izbjegli, omekšajte ih uljem. Neće baš sve biti masno. Ulje samo umasirajte u dlačice. Ne želite nikakav miris u ulju. Važno je da se radi o čistom ulju i da masirate to područje. Tako više neće biti grube i intimni odnosi će biti ugodniji. Razmišljajte da ćete dobiti trenje koje stvarno želite", objasnila je.

No, nije se svima svidio njezin savjet pa je tako jedna osoba napisala: "Samo se depilirajte", a s time se složila i druga žena: "Zato je depilacija najbolja, nema takvih problema", piše Daily Star.

